Comparada con otras zonas metropolitana del país, el crecimiento de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es bastante desordenado, comparado con ciudades como Guadalajara y Monterrey. Así lo señalo, el profesor de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UPAEP, Francisco Javier Sánchez Ruiz, “lo que hemos estado analizando comparado con otras ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tampico, Aguascalientes que es el Estado y no solo la ciudad”.

Son zonas metropolitanas que han tenido crecimiento sustancial, pero vemos que la ciudad de Puebla tiene un crecimiento urbano no ordenado, “qué significa, que desde la perspectiva del ordenamiento territorial no se ha tomado en consideración los estudios de impacto ambiental”.

Lo anterior, dijo el académico, implica que los asentamientos y el ordenamiento no se ha realizado de manera adecuada y con eso provoque ciertos problemas ambientales y no ayuden a la mitigación de ciertos contaminantes que puedan estar presentes.

Por eso, dijo que, no tenemos algún modelo para México para decir que tenemos un desarrollo urbano adecuado, sin embargo, alertó, es que la constante es que solo hacemos cambio de uso de suelo de manera desmedida.

“No estamos teniendo un ordenamiento de manera adecuada, podría decirse que no debe haber asentamientos urbanos cerca de industria que tengan cierta cantidad de emisiones debido a que pueda provocar enfermedades crónico-degenerativas”.

Pero tampoco se puede hacer en otras actividades de tipo milenario o de forma tradiciones como la construcción de ladrillos que deberían empezar a ser más sustentables en el uso de los materiales, lo que no se hace.

Asimismo, dijo, seguimos usando materiales altamente contaminantes y el gobierno no los puede regular porque son asentamientos que tienen mucho tiempo en esta zona.

Sánchez Ruiz dijo que, no hay un modelo de ordenamiento a seguir, pero sí se puede generar, no porque no exista no se puede, “esto en función a modelos y establecidos en otros países que han dado buenos resultados”.

Sin embargo, los cambios son de largo plazo, son cuando ya existe un camio de uso de suelo y se quiere modificar, “se hacen cuando existe ya un cambio de uso de suelo”.

Dijo por ejemplo que exista una industria muy cercana a una zona urbana o a un asentamiento urbano, lo que tienes que ver es qué tanta afectación va a tener la industria.

Además, verificar si se puede mover y primero por qué se dio el permiso para construir casas habitaciones o zonas urbanas tan cercana a una fuente fija de contaminación y básicamente no es a corto plazo.

“Puede durar hasta 20 o 25 años para poder modificar o mover una industria que ya tiene un asentamiento y tiene una producción continua, por eso, los factores económicos se van a ver muy afectados”.