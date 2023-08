Es inaceptable que los alumnos sean utilizados por grupos políticos de la derecha para politizar el contenido de los libros de texto gratuito y busquen la aplicación de amparos, refirió José Luis González Morales, secretario general de la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ante eso, dijo que, todos los errores ya fueron corregidos, con la finalidad de evitar confusiones en la información impartida, por lo que pidió a los padres de familia a conocer el contenido en primer lugar y después emitir sus críticas o comentarios.

El líder sindical mencionó que es de suma importancia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pudiera intervenir en esta polémica, debido a que los estudiantes no deberían estar involucrados, debido a que están induciendo a los estudiantes en un tema que no es de su competencia si no se las autoridades y padres.

“Los menores de edad no deben estar involucrados, todos sabemos cuál es la mayoría de edad para poder generar algo y creo que estaríamos incitando, Derechos Humanos tendría que entrar, que sería lo mejor”.

Refirió que se han tenido varias sesiones de capacitación para los docentes, con la finalidad de que todo el conocimiento llegue de una manera adecuada a los alumnos de los diferentes niveles académicos.

En este sentido, lamentó que los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), manipulen la información, lo que ha ocasionado llegar a situaciones extremas como en el Estado de Chiapas, donde fueron quemados libros de texto.

“Nosotros jamás vamos a dañar el desarrollo personal de los niños, sabemos cómo utilizar esa herramienta en beneficio de nuestras niñas y nuestros niños, como trabajadores de la educación deseamos que todos los libros lleguen a las niñas, a los niños y que nos permitan a quienes sí sabemos manejar los libros, a quienes sí conocemos el proceso de aprendizaje, que seamos quienes demos los puntos en donde esos libros estén mal”, dijo.

González Morales aseguró que trabajarán de la mano con los padres de familia, con la finalidad de que conozcan a profundidad los contenidos y la forma en que se impartirá, al considerar que por el trabajo que se realizará con ellos, no se tendrán casos de rechazo a estos libros de texto.

Para finalizar, comentó que a la par se les dará a conocer a los padres de familia la nueva modalidad educativa que es la Nueva Escuela Mexicana que entró en vigor a nivel nacional desde los primeros días de clases del ciclo escolar 2023-2024.