“Si en el contexto nacional hay un arreglo y se define al candidato o candidata y los demás se alinean veo muy difícil que en Puebla pueda haber un proceso de separación”, dijo Miguel Calderón Chelius

A decir del politólogo de la Ibero Puebla, lo que va a haber es un proceso de buscar una negociación donde todos puedan caber y una cosa que es muy importante, “quien gane la presidencia de la república, no necesariamente va a lograr poner a sus cercanos en las gubernaturas”.

Desde su perspectiva y análisis, probablemente, sean parte de la negociación para definir la contienda interna, porque todavía el juego está abierto, pero no es de “si gana Claudia llega Julio Huerta, porque podría llegar algún otro actor político en función de las negociaciones necesarias para garantizar la unidad”.

Por eso, rumbo a la designación de coordinador nacional de Morena, no se observan rupturas palpables, sin embargo, de haberlas, solamente el contexto nacional puede abrir esa ventana en Puebla.

Para el analista político, si no sucede hace a nivel nacional es difícil que los actores locales que ya se han insertado en Morena vaya a saltar del barco.

Y es que, sus posibilidades de que obtengan algún cargo de elección popular en otro lado, en otros partidos políticos y en la otra alianza, serán muy bajas, por eso, dijo que la posibilidad de que lleguen en unidad dependerá de cuál sea el contexto nacional.

Para el escenario poblano, dijo Calderón Chelius, no hay que perder de vista que, prácticamente, todas las candidaturas en Puebla implican a cuadros priistas reciclados muy recientemente.

“Porque hablamos de un Andrés Manuel López Obrador que tiene 40 años fuera del PRI, no estamos hablando de otros personajes que hacen mucho que se distanciaron del PRI, por ejemplo, Marcelo Ebrard que ya tiene décadas de su salida”.

El analista político de la Ibero Puebla dijo ante eso que, estamos hablando de personajes que hace muy poco estaban del otro lado y eso habla de las debilidades estructurales de un nuevo partido como Morena.

Ante eso, recordó que, de la desbandada del PRI en las últimas semanas, no todos están en condiciones de llegar a Morena, “algunos sí, pero otros no, otros creo que, tendrían mayores condiciones de llegar a Movimiento Ciudadano”.

“A muchos de ellos no los veo en Morena, pero hay perfiles que pueden ser cercanos a Morena, pero no en automático, no me parece que la salida de esos cuadros implique su llegada a Morena”.

Sin embargo, reiteró que, la desbandada es colectiva, con cuadros relevantes, además de mil cuadros de distintos niveles que se están saliendo con ellos, muchos de ellos sí pueden acabar en Morena.

Miguel Calderón, dijo “a pesar de cambios en el escenario nacional hay ventaja considerable de Morena”, por eso, hay que ver si la candidata opositora se sostiene en el tiempo o fue una llamarada mediática.

Por lo tanto, ha sido efectiva, destacó, pero vamos a ver la forma en que se consolida o no esa candidatura, pero por ahora, sigue llevando la mano Morena.