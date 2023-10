La Universidad Iberoamericana de Puebla presentará aportaciones para impulsar la Ley de Declaración Especial de Ausencia, la cual protegerá los derechos humanos y la integridad de las personas en calidad de desaparecidas y a sus familiares principalmente, en sus diferentes modalidades.

Alexia Martínez Montalban, responsable del Observatorio de Desaparición de Personas del IDHIE, refirió que desde el mes de agosto 2023 se realizaron trabajos de manera conjunta con legisladores, con la finalidad de dar creación a una ley firme que apoye el entorno social de la persona desaparecida, directamente en hijos, padres y dependientes, ya que tras la ausencia podrían quedar desamparados en servicios básicos como educación y salud principalmente.

Detalló que se han unido esfuerzos conjuntos con el colectivo Voz de los Desaparecidos y la diputada por el Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, con la finalidad de analizar cada uno de los puntos que se tienen que fortalecer en pro de las familiar de una personas desaparecidas, debido a que estas van desde tramitologías en diferentes dependencias, custodia de menores, la seguridad de hijos y familiares, entre otros temas.

“Tenemos un registro nacional de 112 mil personas desaparecidas en el país que son buscadas por sus familias. La desaparición rompe y trastoca a las familias de las personas desaparecidas, que son colocadas en un dilema en el que muchas veces su vida está en riesgo y tienen que cambiar sus dinámicas familiares”.

En su oportunidad, Andrés Díaz Fernández, oficial de Derechos Humanos en México, aseguró que es importante tratar temas dirigidos a la protección de las personas buscadoras, debido a que corren peligro de manera constante por estar indagando la situación que prevalece en su búsqueda.

“Es un tema primordial que las víctimas tengan acceso a procesos de investigación y búsqueda, también se tiene que garantizar su integridad y su salud porque la vida sigue (…), la problemática de la desaparición es de toda la sociedad en su conjunto. Tenemos que hacer desde todos los frentes un esfuerzo para poder trabajar en ese sentido”.

Margarita Rojas García, madre buscadora desde enero de 2021 aseguró que la desaparición de su hija ha traído otras complicaciones como al cuidar a sus nieta, no la podía afiliar a los servicios de salud, debido a que no tiene custodia o carta de adopción para realizar los trámites legales.

“En mí caso tengo que hacerme cargo de mi nieta de 9 años, yo tengo IMSS, pero no podía afiliarla, debido a que no soy su familiar directo es decir su madre, me topé con pared desde el principio. Llegué y solo me dijeron ahí están los requisitos, pero no le explicaron que sería un martirio”, dijo.

Por lo que, se acercó a la Ibero Puebla tras conocer que contaban con actividades relacionadas al acompañamiento de ciudadanos y ahora están buscando mejorar las condiciones que tienen los buscadores.