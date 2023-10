Al interior de los gobiernos municipales del Estado de Puebla están ausentes las políticas de prevención, porque nadie se ocupa de esto, por eso, no se puede disminuir la delincuencia.

A decir del abogado Julio Santos Lozano, académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), los gobiernos actuales difunden que se ha disminuido la delincuencia, sin embargo, indicadores nacionales señalan que hay un incremento de robo con violencia en contra de transeúntes, en contra de los usuarios del transporte público y al interior de casa habitación.

Con base en esos indicadores, señaló el litigante, hay un incremento en 25 por ciento de acuerdo con la estadística, por eso, resulta alarmante que ya se presenten temas, como la balacera en Galería Las Ánimas, en la Ciudad de Puebla, en que asesinaron a un empresario, a plena luz del día.

Dijo que no funcionan las políticas del gobierno municipal, sin embargo, ahora se visualiza más este tipo de eventos que, no quiere decir que sea aislado, “este repunte de la delincuencia obedece a que no existen políticas de prevención del delito”.

Por eso, alertó que, las autoridades municipales ven pasar este tipo de delitos que se presentan en un lugar neurálgico para la ciudad de Puebla, cuando lo urgente es que difundan políticas de prevención para que los ciudadanos tengan a la mano esa herramienta para su defensa.

El abogado poblano advirtió que, se necesitan protocolos para la autoprotección, como lo que sucede en ciudades de las fronteras mexicanas donde hay presencia de la delincuencia organizada, donde los ciudadanos saben la forma de actuar ante ese tipo de acciones.

Lo que se necesita con urgencia, dijo Santos Lozano, es que la sociedad tenga a la mano las herramientas preventivas para saber reaccionar ante este tipo de delitos, pero no que las autoridades lancen cifras inexistentes sobre una posible disminución de los delitos.

Reiteró que, es importante para saber qué hace cuando estamos expuestos a este tipo de eventos, además, para tener a la mano los elementos de reacción que pueden incluso, coadyuvar a salvarnos la vida.

Julio Santos, recordó que, es importante tener cámaras de vigilancia en todas las rutas, por lo menos en las más importantes de la ciudad de Puebla y combatir desde las autoridades municipales la ausencia de elementos adiestrados y preparados, porque los delincuentes vienen preparados.

Y es que, en muchos casos de inseguridad y asaltos, existen daños colaterales, como los asaltos que se presentan en motocicletas, “por seguridad la motocicleta es para un solo ocupante”.

Además, dijo, no son trámites meramente administrativos con una política recaudatoria, porque en los últimos acontecimientos delictivos no hay ningún detenido, “se supone que hay cámaras porque son zonas altamente transitadas”.

En la actualidad, advirtió el abogado Santos Lozano, la gente se violenta de manera creciente y arrojan la violencia que traen dentro, por eso, reiteró que, las autoridades tienen que intervenir de manera real, con acciones contundentes y con una policía bien preparada, que combata el crimen con políticas reales.

Se requieren que existan, concluyó, zonas bien controladas y ordenadas, con policía bien preparadas.