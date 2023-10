En las acciones de los gobiernos actuales, hay estrategias sueltas, como cabos sueltos, por ejemplo, en el Centro Histórico están peatonalizando vialidades creyendo que esa es una manera de mejorar la movilidad peatonal.

La coordinadora de la maestría en Hábitat y Equidad Socio-Territorial de la Ibero Puebla, Angélica Pérez Ramos, dijo que también cometen el error que en otros lugares llevan a cabo acciones de manera aislada, cuando tiene que ser integral.

Alertó que, en los gobiernos actuales, están poniendo ciclovías creyendo que de ese modo se le brinda una oportunidad a las personas que se trasladan por este medio y no va a funcionar así.

La académica de esa universidad jesuita dijo, aunque pongan dos mil semáforos continuos o no continuos, sincronizados o no, no va a funcionar porque todo lo que hay, tiene cabos sueltos que no funcionan en una estrategia planeada.

“Están sueltas, están puestas de modo que la ciclovía que se pone no está dentro del aforo importante de la población vulnerable, no hay una conexión constante que lleve de la zona sur a la norte, se cortan por pedazos”.

Puede haber una buena semaforización, que sea continua, sincronizada, dijo, pero si la cantidad de vialidades y de vehículos es demasiada, con vehículos automotores privados es demasiado, eso nunca va a ser suficiente para desalojar en modo rápido las vialidades.

Desde el análisis urbano dijo que, si esa situación está compleja encarece la ciudad, encarece los costos de traslados, “encarece en todos los sentidos”, además, el costo de la gasolina se encarece en términos de la estrategia económica.

Se vuelve un problema similar a nivel nacional, que están ligadas con las cuestiones de movilidad, porque entre más pasa el vehículo, banqueteando, entre semáforo y semáforo, el gasto de gasolina es mayor.

“Cuando más se concentran los vehículos en las vialidades es cuando hay una circulación menor definida del transporte vehicular, sea público y privado justamente en las horas pico, que son las horas de entrada a los trabajos y las escuelas, es cuando más complicaciones se presentan”.

Pérez Ramos agregó que, también a las horas de salida es cuando está más concentrado el calor, por lo que se evapora la gasolina y su consumo es mucho mayor y ahí es otro punto importante de contaminación.

Ante eso, la coordinadora de la maestría en Hábitat y Equidad Socio-Territorial de la Ibero Puebla explicó que, la movilidad no solamente se trata de meterte en un vehículo para hacerte llegar de un lugar a otro, se trata de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y reducir la contaminación.

Asimismo, es importante reducir los costos de desplazamiento, pero si el transporte público tiene que dar varias vueltas para llegar a un destino eso no mejora la economía, no reduce la contaminación y tampoco los costos de desplazamiento para la población que está más lejos y es la que menos recursos tiene, y por eso, el gasto se incrementa.