“Hay jóvenes que viven en altas horas de la noche entornos de violencia asociados con relaciones interpersonales y que vienen a refugiarse a la universidad porque no encuentran un lugar más seguro para ellos", lamentó el rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón Sánchez, los estudiantes que viven dentro de esos entornos, no acuden ante las autoridades correspondientes porque no les tienen confianza.

Por eso, dijo que, no acuden a la policía porque no le tienen confianza y tampoco acuden a la Fiscalía General del Estado (FGE) porque no la conocen y no le tienen confianza.

En ese sentido, alertó que, los estudiantes no saben para que sirve la Secretaría de Igualdad Sustantiva, sin embargo, lo que sí saben es que, si acuden a su universidad, los va a resguardar y van a generar un entorno de acompañamiento y de atención.

El rector de la Ibero dijo que, hay jóvenes que en un estado inconveniente de alcoholismo llegan a la universidad a las 3 o 4 de la mañana, “y llegan aquí porque saben que aquí van a recibir apoyo”.

Ante ese alarmante escenario, Patrón Sánchez, aseveró que, ese es el papel social de la universidad, el papel que desde la Ibero Puebla quieren tutelar, para que los alumnos encuentren en ella, un espacio de compromiso y corresponsabilidad para la seguridad, tanto de colaboradores como de jóvenes.

Dentro de las acciones que desde la Ibero Puebla llevan a cabo para asegurar mejores condiciones de seguridad a sus estudiantes de preparatoria y universidad, ya se encuentran en el tercer año de implementación del programa sendero seguro.

"Ese programa está acompañada por rutas de transporte escolar pero también por presencia de seguridad en los entornos perimetrales de la universidad, con esto hemos abatido por lo menos la delincuencia patrimonial que en el 2019 era una realidad que padecían la institución y los estudiantes”.

El rector recordó que, el programa sendero seguro es un programa de seguridad implementado por la institución con elementos de seguridad privada que busca prevenir actos delictivos en las inmediaciones del campus universitario, en donde los miembros de la comunidad universitaria pueden ser vulnerables.

Lo anterior, con el objetivo de responder a su permanente compromiso con la seguridad, por eso, la Ibero Puebla ha capacitado al personal en diferentes temas de protección civil, con el fin de salvaguardar a la comunidad e infraestructura física.

El personal que labora dentro de las instalaciones cuenta con los conocimientos necesarios para responder ante diferentes acontecimientos que se puedan presentar, naturales y artificiales, o cualquier situación de emergencia.

