"A nivel nacional, la economía informal tuvo un valor de 5.7 billones de pesos, que representa un incremento del 3 por ciento comparado con el año anterior y Puebla contribuimos con este incremento”, dijo el analista económico de la UPAEP, Anselmo Chávez Capó.

En entrevista con Intolerancia Diario, el académico de la licenciatura en Administración Financiera y Bursátil dijo que, Puebla se encuentra cercano a Oaxaca y Guerrero,y está más arriba porque contribuyó en este incremento.

“Puebla fue el quinto estado con la mayor contribución a esta variación anual con un 0.26 por ciento. De esos 5.7 billones de los que hablamos no pasan a formar parte de los recursos con los cuales el Estado cuenta, porque como se van por la economía informal no colaboran con el gasto público porque no pagan impuestos, entonces esa es la problemática que enfrentamos”.

En ese sentido, detalló que el aumento a nivel nacional fue de 3.8 y Puebla colaboró con la variación porcentual real del segundo trimestre del 2023.

“Somos el tercer estado con esas características y hay que tomar en cuenta que la economía informal incide de manera importante en la economía por diversas razones”.

Chávez Capó aseguró que Puebla es de los que mayor participación tienen en este sentido, porque el empleo informal es hasta el 70 por ciento.

“Lo más importante es que a final de cuentas ese dinero no forma parte del gasto público y los que pertenecemos a la economía formal hacemos esta aportación”.

El profesor de la UPAEP dijo que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el tercer trimestre de 2023, la población subocupada fue de 4.7 millones de personas y representó 8 por ciento de la población ocupada.

Además, en el trimestre julio-septiembre de este año, la población desocupada fue de 1.8 millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente fue de 3 por ciento de la Población Económicamente Activa.

Y durante el tercer trimestre de 2023, las tasas más altas de informalidad laboral por entidad federativa se reportaron en Oaxaca con 81.5 por ciento, Guerrero con 77.4 por ciento y Chiapas 75.4 por ciento.

Las tasas más bajas se registraron en Coahuila con el 33.8 por ciento, Chihuahua con el 36.1 por ciento, Baja California con el 36.7 por ciento y Nuevo León con el 36.9 por ciento.