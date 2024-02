Una vez más, el magnicidio del excandidato del PRI a la presidencia de México en Lomas Taurina, Baja California se vuelve a convertir en un instrumento político para personajes en el poder, aseguró el abogado Julio Santos Lozano.

El académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), reiteró que, el tema está siendo utilizado políticamente, porque más allá de las condenas y los culpables, “ahí estuvo la bala cambió el destino de México”.

Por eso, recomendó que se tiene que analizar desde los equipos del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas y del presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre el caso.

El tema, dijo, es que no hay condiciones de un indulto porque no hay sentencia firme condenatoria para que se extinga anticipadamente la pena, por eso, hay que ver si serán los juzgados de Baja California los que decidan, pero con las leyes de allá ya no los puedes mantener en la cárcel porque ya no es posible.

Y es que, recordó, la PGR se empeña en desempolvar el expediente que hubo un segundo tirador y lo que hace el alcalde es pedir dejar de utilizar políticamente el caso del asesinato de su papá.

Y es que al ver la hipótesis del segundo tirador en investigación de la PGR al inculpar a una persona que estaba al mando del expresidente Felipe Calderón, que es juzgada en Estados Unidos, Genaro García Luna, y fortalecer el tema de corrupción de los anteriores gobiernos con esta situación porque no cumple con todos los requisitos legales, es un asunto político.

Lo cierto es que el indulto, el único que lo puede conceder es el presidente de la república cuando son delitos federales y cuando son delitos estatales el gobernador del Estado, pero los casos son muy especiales.

Sin embargo, lo que debemos ver es que ya hay una condena, ya hay una sentencia firme en contra de Mario Aburto y llama la atención porque hay una confusión tanto del alcalde de Monterrey como del presidente de la república que, no están entendiendo bien el tema.

“Mario Aburto no tiene sentencia firme, tiene una sentencia condenatoria de 45 años, a eso se le condenó, pero vinieron recursos y en octubre pasado se resolvió un amparo en el que dejan sin efecto la sentencia que lo condena a 45 años".

El tema es que el juez de distrito considera que el delito no debió de haberse tratado en el fuero federal sino en el fuero local de Baja California, “no hay conocimiento del cumplimiento de este amparo, porque ya no hay otro recurso, pero si deja sin efecto la sentencia y el caso tiene que ir a ventilarse a los juzgados del fuero común de Baja California".

Y ahí, dijo Santos lozano, tenemos otra cuestión, que la pena máxima allá para el delito de homicidio y los 30 años se cumplen el 23 de marzo del 2024, por eso, de seguir allá el proceso, estamos a días de que se cumpla esta pena.

Sin embargo, dijo el analista jurídico del ICI, el amparo deja sin efecto la sentencia que lo condena, de 45 años, “porque si es juzgado dentro del fuero común de Baja California la pena es de 30 años y esa está a punto de cumplirla”.

Todo lo anterior en el contexto en que el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas pidió el indulto al asesino confeso del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, evento que ha marcado la historia del país.

Por eso, Julio Santos aclaró que, no se puede pedir el indulto y no se puede conceder porque hay un recurso de amparo, porque hay una condición que no se cumple, que es que, no hay una sentencia firme, no hay una condena y luego entonces el presidente en este caso ya se manifestó que no lo va a hacer.

“Lo que se puede hacer es extinguir anticipadamente la pena, es decir, ya va a cumplir 30 años de prisión de 45 y por el indulto saldría inmediatamente porque extingue la pena que ya es materia de condena”.