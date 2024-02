Para los trabajadores de la educación frente a grupo y para los estudiantes, son fundamentales las nuevas herramientas digitales, como la inteligencia artificial para lograr un mejor desarrollo dentro del proyecto de la Nueva Escuela Mexicana.

Así lo aseguró el secretario general de la Sección 23 del SNTE, José Luis González Morales, quien ofreció la conferencia: "Inteligencia Artificial en la Educación alineada a la Nueva Escuela Mexicana".

Lo anterior, con el objetivo de brindar a los agremiados de esta organización herramientas digitales que puedan aplicar en la noble labor que desempeñan a favor de la niñez y la juventud mexicanas.

El líder gremial del magisterio federal en el Estado de Puebla reflexionó sobre que, estamos viendo una realidad completamente distinta, un momento en que la gente usa la computadora y el Internet, pero está usando aplicaciones prácticas de todo esto, que les permite desarrollar su formación escolar en mejores condiciones.

Sin embargo, alertó que, el problema es que la inteligencia artificial va más allá de los robots que se conocen de las películas y se convierten en herramientas que pueden reforzar los aprendizajes.

Dijo, por ejemplo, que hoy “llamamos” a Siri, Alexa o Google Assistant y encontramos un sinfín de respuestas que son asistentes virtuales que funcionan con un conjunto de sistemas y algoritmos que reconocen el lenguaje natural y ejecutan distintas tareas.



Cabe mencionar que la conferencia fue apoyada por Guillermo Perezbolde, conferencista internacional, y por Enrique Axel Vique García del proyecto "DigiMENTE", que concluyeron que cuando la Inteligencia Artificial la tenemos a nuestro alcance, pero sabemos qué podemos hacer con ella, facilita los procesos.



Ambos, recordaron que en 1997 los habitantes del mundo vivimos algo que partió el mundo de la tecnología cuando una computadora de IBM venció en una partida de ajedrez al mejor ajedrecista del mundo Garry Kasparov y ya nos asombramos, pero ahora, con la Inteligencia Artificial el mundo da pasos gigantes.



“Eso tuvo una importancia enorme porque era la primera vez que una máquina mostraba ser más inteligente que el ser humano”, por eso, dijeron que hoy el teléfono celular tiene mucho poder de cómputo.

“La máquina tiene un poder de lógica tan grande que permite hacer maravillas, el problema es que todo mundo le tiene miedo, porque esto está fuera de la realidad que vivimos”.

En ese contexto, Guillermo Perezbolde advirtió que, las máquinas no se van a apoderar del mundo, no van a dominar a la raza humana, no se van a comportar como humanos.

“Y hay una forma de explicarlo, porque hay una paradoja que explica algo muy interesante sobre la computación, que puede diseñar una blusa acorde a las tendencias de moda del año, pero no decide lo que se va a poner una persona”.

Hoy la inteligencia artificial puede diseñar el patrón para que se corte y se haga la confección de esa prenda, también puede diseñar la máquina con la que se va a confeccionar esa prenda, puede diseñar la fábrica que van a tener esas máquinas que diseñan esa prenda.

Incluso, puede diseñar estrategia de marketing y eslogan de la marca, pero no puede saber qué blusa te vas a poner hoy de acuerdo a cómo te sientes.