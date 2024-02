Dentro del sistema de justicia penal en el Estado de Puebla, prevalece la revictimización de los agraviados, porque al querer respetar los derechos humanos de los imputados se dejan de lado los propios de las víctimas.

A decir del abogado Julio Santos Lozano, en esto todo es revictimizar y no se puede hacer así, porque dentro del sistema de impartición de justicia hay revictimización por parte del Estado.

Por eso, dijo que, cada audiencia que se aplaza, cada audiencia que no se lleva a cabo es revictimizar porque parece que es una burla del imputado para las víctimas y hasta el momento en que llega a una audiencia tiene que ver al imputado.

Ante el fenómeno de revictimización, dijo el académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), hace difícil acceder a la forma de pensar y el criterio de un juzgador para llevar a cabo esta acción, “es tan difícil acceder a la forma de pensar de un jugador para resolver el tema”.

Caso Paulina Camargo

a casi 9 años de su desaparición, todavía hay un juicio en proceso que, hace unos días fue retrasado por un juez y todavía no se tienen resultados de los hechos en aquel momento. Recordó que, en el caso de Paulina Camargo, todavía hay un juicio en proceso que, hace unos días fue retrasado por un juez y

Lo que se asegura es que “Chema decide matar a su pareja, enterrarla, desparecerla, ya cometió un crimen, pero hoy no hay forma de arribar a esa verdad, aunque haya indicios y hallazgos”.

Lo que sucede hoy, dijo Santos Lozano, es que, desde el momento en que cometió el crimen, ha dañado a la familia y todavía sigue lastimando a una familia con procedimientos retrasados y retrasados.

“Pero todavía no tiene una sanción, si es lo máximo que se le pueda imponer, pero la familia no quedará conforme con ella si no tienen la certeza de que está muerta, eso se llama una injusticia de derecho a la verdad”.

Por eso, el litigante apuntó que, lo más importante es satisfacer el derecho a la verdad de la familia, pero ha sucedido todo lo contrario, porque hace unos días, la mamá de Paulina Camargo iba a tener una audiencia intermedia que, al final se canceló.

El abogado poblano dijo que esa audiencia había sido suspendida hace dos años para impugnar al presunto responsable del feminicidio y del aborto del bebé que esperaba, porque desaparece a las 18 semanas de embarazo y Chema solo fue detenido por tema de desaparición de personas.

“Quiero pensar que en la apelación o en el amparo se ordenó la reposición del procedimiento por alguna violación procesal que no se llevó a cabo, vuelven las cosas hacia atrás y ahorita se va a llevar a cabo una audiencia intermedia”.

El acusado, Chema ya está imputado, pero no sentenciado y la audiencia intermedia es para presentar las pruebas y ahí es donde se purifica todo el tema probatorio.

Y ante eso, dijo que, no se llevó a cabo por causa de un recurso de la defensa, porque a veces es fácil engañar a la autoridad que por cualquier tipo de situación suspenden una audiencia y ahí prevalece la revictimización.