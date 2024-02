En la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla, es urgente diseñar un proyecto que forme parte de un plan integral que debería hacer el gobierno para conocer origen y destino, y así saber la forma en que se mueve la gente.

De acuerdo con el coordinador de la Maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial de la Ibero Puebla, Zeus Rodrigo Manuel Moreno, eso no se ha hecho en Puebla, aunque se han tenido algunos planes de hacerlo, pero sale muy caro.

“Pero los gobiernos no se acercan a las universidades ni a los colegios, que pudieran hacerlo de una manera más barata con otro tipo de convenios y que realmente sería muy bueno”.

Las ventajas de un estudio de origen y destino, dijo el académico, es que permiten a las autoridades tomar mejores decisiones en el rubro de la movilidad que incluye los permisos que se otorgan para las rutas.

Es importante señalar que, los estudios de origen y destino son una fuente de información no solo del volumen y dirección de los flujos, sino también proporcionan una imagen detallada de los patrones de viajes de los residentes de una ciudad durante un tiempo determinado.

Ese estudio consiste en detener los vehículos que pasan por un punto de una carretera, para obtener información sobre los viajes que realizan y esta información es principalmente origen y destino del viaje, tipo de vehículo, tipo y cantidad de carga o número de pasajeros.

Por eso, dijo el experto, con voluntad política de gobierno, el reordenamiento tiene que ser de inmediato con una perfecta planeación, pero cuando se decidan empezar esos trabajos, tienen que hacerse de manera simultaneo y tampoco se puede empezar por el centro.

Dentro de los grandes problemas que prevalecen en la actualidad, dijo Manuel Moreno, es en los traslados porque se encuentra una ruta que empieza en el centro y termina en Balcones del Sur, por eso, el programa tiene que ser integral.

Y es que, cada vez hay más gente de Cholula que trabaja en Puebla y no hay transporte, entonces es un programa al mismo tiempo e integral, “el reordenamiento es indispensable en el transporte público, tiene que ser integral y de un jalón”, pero se necesita partir de un estudio de origen y destino de la gente.

El coordinador de la Maestría en Hábitat y Equidad Socio territorial de la Ibero Puebla dijo que, necesitan saber hacia dónde se mueve la gente, con qué frecuencia se mueve la gente y cómo se mueve la gente.

A partir de ese estudio de origen y destino, dijo, el gobierno debe el gobierno debe impulsar la iniciativa de generar un sistema de movilidad integral y que contemple todas las formas de movilidad.

Y eso incluye el sistema RUTA, el tradicional, ciclovías, vías de comunicación, paraderos del transporte público, pero también si se observa, la ciudadanía sabe usar el transporte público, pero un foráneo o extranjero no sabe qué ruta tomar porque no se lo dices en los paraderos, no sabes qué combis pasan por ahí, no saben a dónde los llevan.