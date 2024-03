El exdirector del Sistema de Educación Superior Tecnológica del Estado de Puebla, Felipe Pacheco Parra, le ganó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), un juicio por despido injustificado y ahora que la resolución salió a su favor, lo emplazan para conciliar y solo quieren pagarle menos del 50 por ciento del recurso que le corresponde.

El profesor denunció que la JLCA no quiere resolver el conflicto y actúa de forma dolosa, tendenciosa, maliciosa y tramposa, además, ejerce coacción a su persona porque le quieren obligar a conciliar y recibir el dinero que ellos quieran darle del juicio ganado en tiempos del exgobernador Rafael Moreno Valle.

Por eso, el pasado 5 de marzo presentó todas las evidencias de su caso ante el gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, por la total falta de aplicación con imparcialidad, objetividad y profesionalismo de la ley laboral, de parte de la Junta Local número 3 en Puebla.

“Solicito a usted, señor gobernador, su intervención para que no quede en entredicho la aplicación de la justicia laboral en Puebla y me liquiden ese adeudo conforme a derecho”.

Como antecedente existe una denuncia presentada ante la autoridad laboral y la Secretaría de Gobernación, ingresada el mes de julio de 2021, en las cual se ponen de manifiesto los vicios, trampas, mala fe, dolo y lo que resulte, en la actuación de dicha Junta con respecto al expediente laboral número D-3/986/2012.

Por eso, pide al gobernador poblano que, finquen responsabilidades contra quienes han dejado crecer este asunto, porque recientemente la Junta aceptó un recurso de los demandados.

Recordó que, la demanda laboral se presentó en el año 2006, donde fue despedido por el entonces titular de la SEP, Darío Carmona García, a quien solicitó su liquidación y este le respondió que si la quería primero que ganara el juicio y ahora que ya lo tiene ganado, no quieren pagarle la cantidad que le adeudan.

El ex directivo de la SEP; dijo que, en diciembre de 2016 es cuando gana el juicio, pero en esos 8 años no ha habido respuesta de la JLCA, pero de eso, hay responsables y aunque no puede señalarlos, la autoridad correspondiente tiene que hacerlo para que se investigue.

El exdirectivo de esa dependencia ha agotado las instancias de gobierno para que se investigue a los responsables de la dilación de su demanda ya ganada, porque lo dejaron crecer después de 8 años, a través de acciones tramposas.

Además, señaló Felipe Pacheco, no hay interés de las oficinas de gobierno para señalar a esos responsables, por eso, reiteró su llamado para finiquitar esa demanda que no tiene marcha atrás porque existe una resolución dictada y resuelta a su favor que pone fin al caso.

Y aunque espera que la autoridad competente resuelva de inmediato el problema, el exdirector del Sistema de Educación Superior Tecnológica del Estado de Puebla dijo que, si no existe respuesta seguirá con los amparos, “porque ya la parte federal tacha a la Junta de tramposa en aceptar situaciones dolosas”.

Lo cierto, dijo, es que no hay acercamiento con ningún funcionario, solo me han enviado citatorio para conciliar, “pero me buscan 8 años después y ya no hay manera de conciliar porque hay un laudo”.