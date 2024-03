A pesar del deterioro y hasta inmuebles ruinosos de muchas casonas en el Centro Histórico, no existen riesgos de que se pierda la denominación otorgada por la UNESCO, por lo que, el patrimonio cultural de la humanidad se mantiene sin problema.

A decir de la profesora de la Facultad de Arquitectura de la UPAEP, Dolores Álvarez Dib, no existen condiciones para que se pierda el catálogo de patrimonio cultural de la humanidad.

Cabe recordar que fueron 6.9 kilómetros del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla que obtuvieron el reconocimiento patrimonial, el pasado 11 de diciembre de 1987, recibido por el entonces presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado.

Sin embargo, señaló la experta en urbanismo, es urgente empezar a ver mayor rescate del patrimonio, “sí veo que ocurra en el corto tiempo, pero todo depende de las políticas públicas de incentivar a los propietarios a que lo hagan”.

La académica de esa institución universitaria advirtió que, los dueños no han querido rescatar sus inmuebles, primero porque les dicen que les sale muy caro, segundo, porque les argumentan que el INAH no les deja hacer lo que ellos quieren y porque a veces la gente no quiere intervenir.

Y es que, son las técnicas tradicionales que cada inmueble requiere según su época de construcción, su sistema constructivo y los materiales que tenga, pero los costos de las licencias se cobran de acuerdo con los metros cuadrados que, forman parte de los ingresos que necesitan las instituciones para funcionar.

Sobre los altos costos que se dice cobra el INAH, la experta mencionó que sería una gran opción que los hicieran más accesibles para las personas, porque no solamente es la licencia del INAH que tienen que cubrir.

Señaló que, además es la licencia del ayuntamiento y del costo de la restauración, que lo que siempre se pide es que haya un restaurador, un corresponsable en restauración, “y todos esos son honorarios”.

Álvarez Dib, agregó que, las manos que se han metido para la restauración son las adecuadas, sí se tienen a los peritos adecuados, pero muchos de los que reconstruyen de manera adecuada o los dueños buscan por su cuenta.

La profesora de la Facultad de Arquitectura de la UPAEP dijo que, por fuerza la autoridad requiere que haya un corresponsable en restauración, ese corresponsable está registrado y ha demostrado que tienen la preparación y la experiencia, entonces, en el propio ayuntamiento tienen la lista de estos responsables de obra en restauración.

Además, mencionó que, se ha sabido aprovechar la zona denominada patrimonio cultural de la humanidad, “tenemos muchos inmuebles de gran valor, la catedral, la capilla del Rosario, las iglesias, después las áreas públicas del centro histórico, en materia de turismo se ha incentivado mucho la visita de turistas”.