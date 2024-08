El dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep), José Ángel Martínez Nolasco, denunció irregularidades cometidas por la institución como la falta de pago en salarios y proceso de basificación.



Señaló que hay trabajadores que siguen con malas condiciones laborales, además de que hace una década no se ha lanzado la convocatoria para la entrega de bases.



“Si fueron dos procesos de basificación fueron muchos, ahorita tenemos fácilmente más de 10 años que no hubo proceso de basificación en el colegio”, indicó.



De manera particular, Martínez Nolasco pidió a las autoridades del Cobaep cumplir con el pago de una quincena que no fue cubierta a docentes técnicos agremiados al sindicato por un monto de 16 mil pesos.



De no ser así, dijo que procederán a una demanda laboral en contra del Cobaep.



“Si no hay pago, podemos empezar a transitar por el camino legal, con una demanda laboral por falta de pago de salarios en contra de la institución, porque no podemos seguir permitiendo este tipo de situaciones”, advirtió.