En reconocimiento a su trayectoria profesional, la Facultad de Administración de la BUAP entregó al gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, la Minerva al Mérito Académico, un galardón que esta unidad académica otorga cada año.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez externó el orgullo y beneplácito de la institución de recibir al galardonado, egresado de la Facultad de Administración, donde se desempeñó como docente, y que en los próximos seis años encabezará la administración estatal.

“Esta presea es un símbolo de agradecimiento a su trabajo docente, pero también al ser humano que lleva en el corazón a esta Casa de Estudios. Para nosotros es motivo de alegría tener un egresado tan exitoso”, comentó la doctora Lilia Cedillo en la ceremonia celebrada en el auditorio de la Facultad de Derecho.

En su intervención, Armenta Mier dijo sentirse orgulloso de ser egresado de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas de la Máxima Casa de Estudios en Puebla. “Para mí siempre ha sido un orgullo decir que soy un administrador público, egresado de la BUAP. Mi trayectoria no sería posible sin la Facultad de Administración, la cual me brindó los conocimientos que me permitieron desempeñarme como presidente municipal, diputado local, senador federal y ahora como gobernador. Este reconocimiento es para los maestros de la facultad, quienes me formaron”.

Tercer Informe de Labores

Con 65 años de trayectoria, la Facultad de Administración goza hoy de un crecimiento constante, pero sobre todo de la participación activa y el compromiso de su comunidad, un aspecto que destacó la Rectora Lilia Cedillo Ramírez al escuchar los avances que presentó el director José Aurelio Cruz de los Ángeles, al rendir su Tercer Informe de Labores.

“Conocer sus logros nos llena de satisfacción porque son producto de toda la comunidad, prueba fehaciente de que todos los que trabajamos en esta institución sentimos ese cariño por nuestros jóvenes y por la sociedad. Estamos conscientes del papel que desempeñamos como universitarios”.

Cedillo Ramírez también reconoció el liderazgo del doctor José Aurelio Cruz, quien ha sabido dirigir el rumbo de esa unidad académica que alberga a más de 13 mil alumnos en sus diferentes programas. Celebró su crecimiento académico y la propuesta del Doctorado en Gestión Empresarial, que será presentada ante el H. Consejo Universitario para su aprobación.

A su vez, el director destacó que el trabajo colaborativo de docentes y administrativos, así como el buen desempeño de los estudiantes, en competencias deportivas y foros académicos, ha posicionado a esta facultad como una de las mejores del país.