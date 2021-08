Con un llamado a que sea la lucha de todos, porque a cualquiera le puede pasar, el colectivo Voz de los Desaparecidos, ha iniciado mesas de trabajo con el Congreso del Estado, al cumplir un mes de plantón en las instalaciones del Poder Legislativo.

Durante videoconferencia de prensa organizada por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), se anunció la exposición “Desde narrativas y memorias de la desaparición en México” para el próximo 30 de agosto.

María Luisa Núñez, representante del colectivo, aseveró que ni siquiera tendrían que existir como organización, pero ante el estado fallido de garantizar la seguridad a los ciudadanos, “tomamos al toro por los cuernos”, dijo.

Sin embargo en Puebla, dijo han contabilizado a más de 3 mil personas desaparecidas.

“Con entereza lo tomamos, para hacer de nuestro México un país mejor para los que estamos y los que vienen”, dijo.

Señaló que con la exposición desde narrativas y memorias de la desaparición en México, es posible dar a conocer de una forma diferente lo que están viviendo más de 90 mil familias del país.

“Podemos trastocar ese sentido humano que se ha ido perdiendo (…) llevamos 30 días de plantón frente al Congreso, para que se apruebe la ley de Desaparecidos, lo que ha ayudado a poder sensibilizar los corazones, mentes y almas de muchas personas que tienen la fortuna de no estar en nuestros zapatos”, aseveró.

“Desde nuestro dolor, siempre pensamos que estamos solos y nadie nos puede entender, hoy puedo decir que no es verdad, prueba de ello es que hay gente con nosotros. No estamos solos, y si nos entienden, no es necesario que alguien sufra la desaparición para entenderlo”, dijo.

Reveló que el pasado martes tuvo una mesa de trabajo en el Congreso estatal, donde la diputada María del Carmen Cabrera, le hizo un reconocimiento a su lucha.

“Después reflexione en que quiero que deje de ser mi lucha, la que no es mía sino de todos, que pasara a la narrativa de funcionarios públicos. Que todos dejen de decir reconozco la lucha de las madres, sino que sea nuestra que la adopten y se convierta en la narrativa de todo México y sea la lucha de todos los mexicanos y sistema del Estado que está mal”, sostuvo.

Recordó que el colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, inició con dos mamás y ahora son más de cien familias, con presencia tristemente en todo el estado, dijo, al contabilizar a 3 mil desaparecidos

“Le entramos a todo, desde hacer la tarea del gobierno, ante la falta de atención de servidores públicos, hemos encontrado personas con vida y sin vida, pero al menos ya no están desaparecidos y otros en proceso de identificación”, señaló.