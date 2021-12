Roxana Murillo Blanco es una enfermera especial, que ha tratado a centenares de pacientes con Covid-19, a quienes no solo atiende físicamente, sino que les da el consuelo necesario ante sus tribulaciones.

Su trabajo desde el 2020 en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 5 “Metepec”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no solo se multiplicó a raíz de la pandemia desde 2020, sino que su riesgo de trabajo también, pero no mermó en dar su apoyo más allá de la atención.

Su labor fue reconocida al dar el apoyo a los pacientes durante su internamiento por complicaciones de la enfermedad.

Al atenderlos, no solo por las cuestiones médicas, también lee a los pacientes libros, cuentos y hasta aprendió a cortarles el cabello, las uñas, para aumentarles el ánimo al hacerlos sentir hermosos

Por lo tanto, por su esfuerzo más allá de su responsabilidad, el IMSS en Puebla reconoció la disposición y entrega de Roxana.

"El área de enfermería es mucho más que trabajar en un hospital, es una vocación de servicio, es amor y pasión, somos la extensión emocional entre los pacientes y los familiares porque una vez que entran al triage respiratorio ya no tiene contacto con sus seres queridos”, dijo en entrevista.

“Me doy a la tarea de leerles libros, cuentos, aprendí a cortar el cabello, les corto las uñas, anímicamente las hago sentir hermosos”, comentó Roxana.

“Cuando una enfermedad 'derriba' las puertas de un hogar y ataca a alguien, el problema no afecta solamente a la persona que la padece”, dijo convencida la especialista.

“La familia completa vive una vorágine de angustia, miedo e incluso enojo, por eso un abrazo, una caricia o recomendarles un corte de cabello, estar cerca de ellos me ha permitido formar parte de su familia porque ellos nos platican como se sienten”, añadió.

Explicó que en las áreas de conversión Covid-19 el paciente que ingresa pasa por sentimientos de angustia y desesperación.

“Nosotros como personal que labora en esas áreas somos su única compañía por eso una caricia, un gesto amable, un mensaje vía celular de los familiares, hace la diferencia en la salud de los usuarios”, detalló.

“La pandemia tiene a nuevos héroes a la vista del mundo: las y los enfermeros que estamos en la primera línea salvando vidas, debemos seguir adelante; esto aún no termina, para mí es una motivación diaria ver como los pacientes superan la enfermedad y con un nudo en la garganta cuando desafortunadamente no es así”, reconoció.

“La inspiración que necesita para atender pacientes Covid la encuentra en tratar a cada paciente como si fuera de su familia, es una fórmula que debemos llevar a cabo siempre”, dijo orgullosa.

Señaló que los familiares de las personas que han salido adelante en esta emergencia sanitaria han reconocido su labor a través de una carta o una mención que entregan en el Módulo de Atención y Orientación al Derechohabiente.

“Esas expresiones de los pacientes definitivamente me hacen pensar que si volviera a nacer volvería a ser enfermera”, aseguró.

Recordó que ha visto casos de éxito, pero también le ha tocado ver como muchas familias perdieron integrantes.

“El vivir día a día con esta pandemia que no cesa, a veces te rebasa el nervio, la incertidumbre, pero con fe y amor a tu institución y a tu profesión, nos preparamos para ser la fortaleza en tiempos difíciles”, señaló.

Indicó que es importante trabajar en equipo y siempre deben estarse capacitando para que día a día sean menos vulnerables al coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de la Covid-19.

“Si nos preparamos adecuadamente para ser más fuertes como personal de salud veremos la evolución favorable de nuestros pacientes", finalizó.