Para este lunes 7 de febrero marcado como día de asueto, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con síntomas con Covid-19, podrán acudir a los servicios de emergencia y a los Módulos de Atención Respiratoria.

Ante la pandemia y todavía cuarta "ola" de contagios, el IMSS informó que se atenderá con normalidad urgencias y hospitalización este 7 de febrero, día de asueto.

La institución, detalló laborarán de manera regular los servicios de Urgencias y hospitalización, las 24 horas del día.

Como es pandemia no se pueden mezclar a los pacientes con sospechosos de Covid-19, quienes deben continuar en una atención aislada del resto de los servicios.

Las emergencias

Para emergencias, se podrá acudir al Hospital de Traumatología y Ortopedia; al Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”; así como a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, No. 2, No. 6, No. 7, No. 8, No. 11, No. 12, No. 22, No. 24, No. 26, No. 34, No. 55 y No. 57, donde se cuenta con área de Urgencias.

Al interior del estado, se brindarán los servicios de urgencias en los HGZ No. 5, en Metepec; No. 10, en Nuevo Necaxa; No. 15, en Tehuacán; y No. 23, en Teziutlán.

También régimen IMSS-BIENESTAR, ubicado en las zonas rurales, otorgará atención en el área de urgencias y hospitalización en los nosocomios regionales de San Salvador El Seco, Tepexi de Rodríguez, La Ceiba, Zacapoaxtla, Chignahuapan, Ixtepec y Chiautla de Tapia, informó el coordinador de Prevención y Atención a la Salud del IMSS, José Guillermo Islas Hernández.

Por último, recomendó mantener todas las medidas sanitarias como el lavado frecuente de manos, la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas y el estornudo de etiqueta, ya que la emergencia sanitaria continúa.

Covid en Puebla

El IMSS en Puebla dio a conocer los criterios para realizar prueba de detección de Covid-19 a los derechohabientes que acuden a los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS).

El paciente debe presentar síntomas sugestivos de Covid-19, como pueden ser: fiebre, tos, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, disminución del olfato, falta de percepción de los sabores, entre otros, un médico de filtro en el MARSS validará si es candidato a realizarse una prueba rápida.

Nataly Tlecuitl Mendoza, coordinadora auxiliar de Vigilancia Epidemiológica del IMSS Puebla, explicó que es necesario que acudan al MARSS de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que le corresponda o a la unidad que se le derive (más cercano a su domicilio), donde el médico determinará si presentan datos que sugieran presencia del virus SARS-CoV-2.

La especialista remarcó la importancia de saber que no todos los pacientes son candidatos a toma de muestra si no se presentan los síntomas.

Agregó que los grupos prioritarios son las personas mayores de 65 años, embarazadas, con enfermedades crónicas, quienes viven con VIH o con algún factor de comorbilidad.

De igual forma, detalló que el derechohabiente puede elegir una institución privada para la detección de Covid-19; sin embargo, debe estar certificada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).

El IMSS en Puebla brinda atención oportuna a través de los MARSS a los pacientes con sospecha de COVID-19.

Los módulos están ubicados en las siguientes unidades: en Puebla en la UMF No. 1 “Paseo Bravo”; UMF No. 2 “Boulevard 5 de Mayo”; UMF No. 6 “Plaza San Pedro”; UMF No. 7 “San Bartolo”; UMF No. 8 “Mayorazgo”; UMF No. 12 “San Pedro Cholula”; UMF No. 13 “Bugambilias”; UMF No. 14 “Pueblo Nuevo”; UMF No. 55 “Amalucan” y UMF No. 57 “La Margarita”.

Foráneas en UMF No. 11 “San Martín Texmelucan”; UMF No. 22 “Teziutlán”; UMF No. 30 “Tehuacán”; UMF No. 9 “Santa María Coapa”; UMFH No. 24 “Izucar Matamoros”; UMF No. 26 “Atencingo” y UMF No. 34 “Atlixco”.