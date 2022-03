El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que este lunes 21 de marzo laborarán de manera regular los servicios de urgencias y hospitalización, esto, en el marco de un día de asueto oficial.

La delegación del IMSS en Puebla también detalló que los derechohabientes, en caso de emergencia, pueden acudir a los siguientes nosocomios de la capital poblana:

Hospital de Alta Especialidad “San José”

Hospital de Traumatología y Ortopedia

Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”

Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, No. 2, No. 6, No. 7, No. 8, No. 11, No. 12, No. 22, No. 24, No. 26, No. 34, No. 55 y No. 57, donde se cuenta con área de Urgencias.

En el caso del interior del estado, se otorgará el servicio en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 23 de Teziutlán; No. 15 de Tehuacán y No. 5 de Metepec.

Por lo que respecta, al Régimen IMSS-BIENESTAR en zonas rurales, se ofrecerán servicios de urgencias en los hospitales ubicados en Tepexi de Rodríguez, San Salvador El Seco, La Ceiba, Zacapoaxtla, Chignahuapan, Chiautla de Tapia e Ixtepec.

El IMSS Puebla también recomendó a las personas que se presenten para solicitar este servicio usar cubrebocas, asimismo se llevarán a cabo los protocolos de bioseguridad, como la toma de temperatura y la aplicación de alcohol en gel en la entrada, todo ello con la finalidad de evitar contagios por COVID-19.