Puebla ha registrado un nuevo caso de discriminación luego de que una joven trans denunció en redes sociales la transfobia por parte de un trabajador de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), quien la además de no dejarla abordar su autobús de la línea OCC de ADO, perdió su viaje.

A través de Twitter, Melisa Jade, una joven trans dio a conocer este acto de discriminación registrado el pasado fin de semana en las instalaciones de la CAPU en donde además de lo anterior, la persona se dirigió a ella como "el joven".

No me dejaron pasar en la central de autobuses de Puebla CAPU con @AutobusesOCC y me hicieron perder mi viaje 😡😡😡 estoy muy enojada con estás situaciones!! Que siguen pasando, el señor me dijo el joven todo el tiempo a pesar de que le corregí y me hizo perder el viaje