La empresa privada Agua de Puebla para Todos, pretende cobrar cerca de 600 mil pesos por recargos a una mujer quien además de ser de escasos recursos y de la tercera edad, está enferma.

Con la amenaza de corte, la empresa perteneciente a Concesiones Integrales, envía requerimientos a usuarios, sin que sean autoridades fiscales, dónde se amenaza a los usuarios hasta con llevarlos a juicio o al buró de crédito.

Así lo acusó el activista Omar Jiménez, al informar que junto con un usuario afectado ganaron un amparo, por lo que la justicia federal los protege de arbitrariedades de la concesionaria del servicio de agua y alcantarillado en Puebla.

En el caso de la también viuda María Ignacia González, le llegó un recibo por la cantidad de 597 mil 480 pesos por el servicio en su vivienda ubicada Villa Guadalupe Xonacatepec.

La cifra es muy alta, señaló al aclarar que el predio donde habita es una casa habitación donde solo viven dos personas.

Omar Jiménez señaló que Agua de Puebla cada vez actúa de forma más brutal, ya que está enviando a todos los usuarios con algún adeudo un documento que le denomina "Requerimiento Urgente".

El papel es suscrito por Marisol Aguilar Sánchez, directora de Atención Ciudadana, quien al ser empleada de una empresa particular y no autoridad, carece de facultades para requerir pago, además de que no acredita tener el cargo con el que se ostenta.

Acusó que Agua de Puebla debe invertir en infraestructura en colonias donde no hay red hidráulica ni de drenaje, ya que se excluyen a los habitantes de esas zonas.

Por lo tanto, aseguró que se les violan sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“No sólo se debe de invertir en el centro histórico de Puebla como lo dijo recientemente el secretario de infraestructura del Ayuntamiento Edgar Vélez”, señaló.

Indicó finalmente que los cortes del servicio solo los puede hacer una autoridad, figura de la que carece la firma, ya que esta únicamente corresponde al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP), y en la mayor parte de los casos no es esta instancia la que los realiza.