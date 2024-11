El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina anunció que respaldará la iniciativa del gobernador electo Alejandro Armenta Mier para devolver el fuero a los diputados locales, e indicó que su retiro fue para que el ex gobernador Miguel Barbosa Huerta, pudiera utilizarlo a manera de venganza y perseguir a personajes como José Juan Espinosa Torres; Además dio el voto de confianza al fiscal Gilberto Higuera quien busca ser ministro.

Durante su conferencia de prensa en la que señaló que Morena está castigando a los poblanos en materia de presupuesto, respondió a las propuestas del gobernador electo, y señaló que hace cuatro años cuando se aprobó eliminar el fuero, fue con un discurso muy formal en el sentido de que no debían tenerlo.

“En esa ley, el ex gobernador Miguel Barbosa, la hizo para perseguir a los diputados locales para que nadie pudiera estar al alcance de él, y la crea, no solamente para que no lo criticaran, sino para un revanchismo que en aquel tiempo tenia con José Juan Espinosa, lo que provocó que se fuera de Puebla”.

“Nosotros seguramente la vamos a apoyar, porque creemos como legisladores federales tenemos fuero constitucional, por los votos de los ciudadanos, podemos seguir alzando la voz sin miedo a ser perseguidos, y es una iniciativa que se va a valorar”.

En otro tema al ser cuestionado sobre las aspiraciones del fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal para ser ministro, dio su voto de confianza al funcionario, y aclaró que como partido no pueden apoyar a nadie.

“Siempre manifestamos que para poder impartir justicia, se necesitan perfiles con experiencia, y si bien se presumían una gran cantidad de registros, se sabe que Comité Organizador de la Elección, ha rechazado bastantes, porque muchos o no han terminado la carrera, o simplemente, no tienen ni idea de lo que es el poder judicial”.

“Celebro que el fiscal Gilberto Higuera se haya inscrito para ser ministro de la Suprema Corte, siempre le he dado un voto de confianza, sabemos que es un hombre con mucha preparación académica, gran responsabilidad, y experiencia, ojala en esta elección, el pueda se ministro”.