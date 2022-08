Al celebrar la aprehensión del presunto autor material del feminicidio de la activista, Cecilia Monzón, su hermana Helena de mismo apellido, pidió la sentencia máxima a los detenidos, cuyo juicio empezará pronto.

En su cuenta de Twitter, Helena Monzón aplaudió la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de la detención de Silvestre N. presunto sicario, quien disparó en contra de la activista la mañana del 21 de mayo.

“canto, que la última detención -y, confío vinculación- es un paso muy importante para seguir a las siguientes etapas”, dijo en la red social, al señalar que el proceso apenas empieza.

“(…) las detenciones deben convertirse en condenas máximas, y pronto. Sólo así habrá #JusticiaParaCecilia!!!”, aseveró Helena Monzón, quien se encuentra en Barcelona, España.

Y olé a esa agente! Al huracán #CeciliaMonzón le gustaría saber que hay una mujer en la foto.#JusticiaParaCecilia pic.twitter.com/t5yQQWVLrV — Helena Monzón (@Helena_Monzon) July 31, 2022

Asimismo, hizo un reconocimiento a las autoridades al publicar una foto de la detención, guardando las identidades de los policías que apresaron al presunto homicida material.

“Como creyente de los derechos de datos personales, no voy a contribuir a revelar identidades. Pero, gracias a esos agentes por unos cuantos minutos de paz. Y olé a esa agente! Al huracán Cecilia Monzón le gustaría saber que hay una mujer en la foto”, dijo.

El pasado 30 de julio, la Fiscalía de Puebla, informó que fue detenido el presunto autor material en el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón.

Detalló que con la aprehensión, logró esclarecer totalmente el crimen cometido el 21 de mayo, luego de que elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla, en colaboración con personal de la Fiscalía de Veracruz, quienes aprehendieron en aquel estado a Silvestre N., presunto autor material del hecho.

Aquel sábado, Cecilia Monzón fue acribillada de seis tiros cuando viajaba en su camioneta en calles de San Pedro Cholula.

Ante indagatorias, han sido detenidos su ex pareja y padre de su hijo de 3 años, el ex candidato a gobernador de Puebla, Javier N, así como a su amigo, ex secretario y presunto cómplice, el ex delegado de Relaciones Exteriores, Santiago N.

Asimismo fue detenido Mauricio N, sobrino de Javier N, quien viajaba en la motocicleta desde donde presuntamente Silvestre N, le disparó a la activista.

En una entrevista anterior, Helena Monzón, reveló que luchan en juzgados por la custodia del hijo de Cecilia, “hemos obtenido una custodia provisional, porque civilmente hay diferentes etapas, apenas vamos en una primera fase”, dijo.

“Hemos conseguido la posibilidad de venir a Barcelona con una custodia provisional y de que el niño vaya rehaciendo su vida a una reintegración con niños pequeños y buscar éxitos académicos, con vínculo con México”, aseveró.