A la edad de 56 años, pierde la vida Amparo "Amparín" Serrano, creadora de la marca Distroller, en la Ciudad de México.

La quincuagenaria, fue empresaria y diseñadora de personajes como ‘Virgencita Plis’, ‘Ksimeritos’, ‘Neonatos’, ‘Chamoy’ y ‘Amiguis’.

Amparo Serrano, tuvo presencia en la música al ser parte del grupo Media Luna, que a finales de los 80's, tuvo éxitos como "La Luna, "Dime porque tú" y "Sueños".

Asimismo, se indicó que formó parte de la conocida agrupación femenina Flans, aunque la productora la expulsó antes de que se lanzara su primer disco.

De acuerdo con su familia, estuvo internada en un hospital durante tres días en estado grave de salud a consecuencia de un accidente en su domicilio.

De igual manera, Camila West, hija de la diseñadora, escribió a través de su cuenta de Instagram:

“Persona de una sola pieza, mi mamá. Deshecha por dentro, por fuera, no puedo expresar lo mucho que te amo mamá, que sin ti esto no es vida, que se te conceda el milagro que le has dado tú a millones de personas”.

Fue hasta este día que Camila, confirmó su deceso, mientras que su hermana, Minnie West, también publicó emotivas palabras para su madre, lamentando su dolorosa partida.

Amparo Serrano creó la marca Distroller en el año 2004, misma que se hizo conocida por diseñar "virgencitas" caricaturizadas, con diseños que menores y adolescentes, dieron gran recibimiento.

Con información de El Financiero.