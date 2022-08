El estado de Puebla, apenas el 19.8 por ciento –o dos de cada 10 niños menores de un año de edad –tiene completo el esquema de vacunación del cuadro básico, abajo del promedio nacional.

Recientemente la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2021, identificó que en todo el país, en promedio, solo el 27.5 por ciento de los menores de dicho grupo de edad cuentan con un esquema de vacunación de cuatro vacunas completo.

Aunque no se detalla por estado, en el estudio demoscópico oficial realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) se observa en un mapa la situación de Puebla, la cual se encuentra entre las más bajas.

La entidad poblana se ubica en la región Pacífico – Centro, donde el porcentaje de vacunación a dicho grupo etario es aún menor del promedio nacional, alcanzando entre 19.8 y 20% de vacunados.

En tanto, en el país, la situación es similar a lo encontrado en los niños y niñas de 12 a 35 meses de edad, donde sólo el 45.9% de los padres o cuidadores de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad, pudieron documentar la vacunación.

La última encuesta realizada en 2012 registró que el 74.2 por ciento de los menores en este rango de edad tenían todas sus vacunas.

Esta situación ha causado incertidumbre y fuerte riesgo de contraer enfermedades en niños, debido a la carencia de vacunas del cuadro básico en Puebla como en todo el país, según especialistas privados, políticos y funcionarios gubernamentales.

Las vacunas faltantes son VPH (contra el Virus del Papiloma Humano); BCG (contra la tuberculosis); pentavalente acelular; anti hepatitis B; triple viral (contra el sarampión, rubéola y la parotiditis.); anti rotavirus, anti neumocócica conjugada y DPT (contra difteria, tos ferina y tétanos), entre otras.

La espera

Hace unos días, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García confirmó que en el estado de Puebla se registra desabasto de vacunas del cuadro básico.

De este modo, aseguró que la dependencia a su cargo ya hizo el pedido al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), por lo que sólo está a la espera que envíen las vacunas del cuadro básico, aunque no la dio a conocer la cantidad.

En la videoconferencia matutina que encabeza el gobernador Miguel Barbosa, explicó que la situación tiene como origen la falta de producción de los biológicos.

Refirió que han mandado la solicitud a Insabi, y estos a su vez a Birmex, empresa que produce, importa y distribuye las vacunas, pero la respuesta que dan es que es un desabasto en la producción.

“Hay una falta de producción de muchos biológicos”, sostuvo al resaltar que la situación no es exclusiva de Puebla, sino que el desabasto está generando que no se desarrollen por el momento las semanas nacionales de vacunación.

Vacunación urgente

Ante la grave situación estatal y nacional, el diputado federal de Puebla, Javier Casique Zárate, presentó ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud Federal a realizar una campaña de vacunación urgente.

Lo anterior, con la intención de garantizar que los niños menores a un (1) año de edad cuenten con su cuadro de vacunación completo.

Dijo, es en el Presupuesto de la Federación 2023 donde deben garantizarse los recursos para, por lo menos, volver a los niveles del 75 por ciento de la población, e ir avanzando hasta lograr la cobertura total.

Aseguró el legislador lo que representa un severo riesgo para este sector de la población, al recordar que durante décadas se priorizó el proteger a los menores con las vacunas.

Por lo tanto, consideró necesario el realizar un exhorto a la Secretaría de Salud para realizar una campaña de vacunación, con la cual se pueda garantizar el acceso a la salud de los menores y se atienda este problema, en donde 7 de cada 10 niños no tienen todas sus vacunas.

Precisó que la disminución de la estadística de forma drástica es algo de atender de forma inmediata, ya que la Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos obligan a darle las mejores condiciones de salud a nuestras infancias, lo cual incluye protegerlos de enfermedades específicas a través de las vacunas aplicadas en sus primeros meses de vida.

Explicó que la Agenda de Inmunización 2030 “Una estrategia mundial para no dejar a nadie atrás”, considera que los procesos de vacunación, además de proteger a los menores de enfermedades que podrían ser mortíferas, también limitan o contienen brotes epidémicos de enfermedades infecciosas emergentes.

Gravedad

Desde 2018, las coberturas en todo el territorio mexicano se encuentran entre las más bajas de los últimos 20 años, según la organización Save the Children.

A la tendencia se sumó la contingencia sanitaria, ya que los padres no acudían a clínicas de salud a aplicarse las vacunas, según la organización internacional.

En el caso de la vacunación contra formas graves de tuberculosis (vacuna BCG), la cobertura bajó hasta 86.6%, a pesar de que hasta 2018 esta vacuna contaba con una de las coberturas más altas (97.3%).

Otras vacunas que presentan rezago importante a nivel nacional son la vacuna contra Hepatitis B, con una cobertura de 56.7% a nivel nacional, seguida de la vacuna Pentavalente, con un 70.1% de cobertura en niñas y niños de 1 y 2 años.

La vacuna de neumococo presenta una tasa de 86.6% de cobertura a nivel nacional.

Save the Children, junto con otras organizaciones, pidieron al Gobierno de México que implemente un plan emergente para revertir los rezagos, además de asignar presupuesto para ese fin.

Y además, garantizar la compra de las vacunas considerando los tiempos de llegada al país y también fortalecer las campañas de vacunación en comunidades.

Sí hay vacunas

En entrevista a Intolerancia Diario, el médico especialista pediatra del Hospital Ángeles en Puebla, Sergio Iván Assia Robles, señaló que no hay desabasto en el mercado de vacunas a nivel global, ya que el sector privado sí cuenta con los biológicos. Sin embargo, indicó que desafortunadamente observan un problema grave y serio con la falta de esquemas completos de vacunación de los niños.

“Es como un bosque de leña seca en espera del rayo, de la chispa que se puede incendiar en cualquier momento”, señaló.

“(¿En el sector privado sí se encuentran las vacunas?) Afortunadamente todavía sí, no hemos tenido desabasto, lo cual indica que sí hay, si no hubiera en el mercado, no hay y no hay”.

De este modo, señaló que se observa que no hay mucha voluntad o liquidez en el Gobierno federal para comprar las vacunas

“(¿Son caras? Sí, las vacunas son caras, van desde 200 o 300 pesos hasta varios miles de pesos, como la del papiloma humano, que cuestan más de dos mil pesos por dosis. Son caras las vacunas, pero es mucho más caro atender las enfermedades”, dijo al ejemplificar que la vacuna del papiloma evita el cáncer cervicouterino, la cual es la primera causa de muerte de cáncer en México en mujeres.

“Si tú vacunas a toda la población con un costo X, es uno menor a tener que tratar la enfermedad”, sostuvo.

De igual manera, señaló Assia Robles que la vacuna, junto con el lavado de manos, son las medidas que más han salvado vidas en la historia, “el beneficio no se puede calcular”.

“Si ya estábamos mal en la vacunación y teniendo problemas de déficit o retraso, con la pandemia se agravó esto y ha habido problemas serios”, añadió.

El especialista indicó que los resultados recientes de la ENSANUT, implica una fuerte preocupación.

“Uno de cada tres está debidamente protegido, el 60 por ciento de los niños tienen algún retraso en alguna vacuna. No debemos olvidar que las enfermedades no desaparecen, que no las hayamos visto los médicos, no quiere decir que no existan”, dijo al referir que ha habido brotes de tosferina, poliomielitis en distintas partes del mundo.

Añadió que como ya se demostró con la pandemia de Covid-19, todas las enfermedades pueden ser globales.

“El hecho de que los niños no se vacunen quedan susceptibles y pueden padecer la enfermedad.

“(¿En el día a día qué están percibiendo en los consultorios?) Afortunadamente en mi caso no he visto ningún paciente que haya tenido enfermedades graves por la vacunación. Algún paciente con tosferina si hemos tenido, pero nada de importancia. Pero eso no quiere decir que no vaya a suceder”.

De esta manera, Assia Robles, exhortó a las autoridades a que regresen las jornadas de vacunación, para que adquieran los insumos o biológicos, que si los hay en el mercado.

“Un paciente que va a un consultorio o clínica del sector salud, difícilmente va a salir con todas las vacunas aplicadas, casi siempre hay una vacuna faltante. Hay problemas de surtimiento, debemos exhortar al gobierno que canalice sus esfuerzos para resurtir sus almacenes y volver a hacer las campañas de vacunación, en esas de todos los niños todas las vacunas”, dijo.

Además, pidió a los padres de familia o tutores que verifiquen que se les apliquen o inoculen a sus hijos, y si no las tienen las vacunas en el sector público de salud, deberán acudir al privado.

Explicó, que en el cuadro básico, el niño debe tener al nacer una vacuna de tuberculosis y hepatitis B, para que de 2 a 6 meses de edad, se le aplique una vacuna que es contra la difteria, tosferina, tétanos, influenza, poliomielitis y neumococo.

Al año de vida, el menor ya debe contar también con una de sarampión, rubeola y paperas.

“Esas son las básicas, ya después vienen revacunaciones y se recomienda la de influenza cada año en periodo de invierno, y las de la covid-19, la que ya debería ser el cuadro básico”, dijo finalmente.