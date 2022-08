"La crisis de la pandemia, dejó escasez de choferes del transporte público", reveló Rito Jorge Méndez, concesionario de la Ruta Remanente, al señalar que se apretará a los conductores para frenar los accidentes viales en Puebla.

Tan solo el fin de semana pasado, se registraron tres accidentes en el que perdieron la vida el mismo número de personas, bajo las llantas de unidades colectivas.

En entrevista para Intolerancia Diario, el líder concesionario, pidió perdón a las familias que perdieron a sus familiares en los incidentes, al tiempo de señalar que cómo transportistas están expuestos a los accidentes, “porque andamos en cuatro ruedas”, expuso.

“No tenemos ninguna falla mala fe o intención de lastimar a las personas salimos con el corazón en la mano porque también tenemos familias y te vernos de cuidarnos también”.

“Pedimos el apoyo del gobierno pero también la comprensión de la ciudadanía a la cual nos debemos, que no hay ninguna mala fe para matar a los ciudadanos. Fueron malos momentos, accidentes”, dijo.

De este modo, reconoció que se han registrado casos imprudencia de parte de algunos chóferes, sin embargo, en otros incidentes el peatón ha sido el culpable.

-¿Qué está faltando alguna capacitación ponerle más mano rígida?

-Para que nos den una licencia nos dan dos cursos, uno de certificación, vamos a la escuela de una semana y media y otros que hacen en el CIS (Centro Integral de Servicios) donde nos capacitan por una licencia.

“La autoridad constantemente capacita, pero desde luego quien se sube a un volante con licencia de conductor, es el trabajo profesional que se hace, lamentablemente ha habido casos como el de la 45, donde un conductor llevaba unas cervezas encima, ni para echarle la mano”.

Afirmó que ante la ola de accidentes, se tendrá mucho más cuidado con los conductores para procurar ser más precavidos.

“Desde luego que tomamos en consideración a la gente que ha sufrido estas pérdidas humanas, les pedimos disculpas, perdón por estos lamentables accidentes”.

“Ahora la autoridad con la nueva ley que empezó a circular en 2 de junio pasado, nos exigen un seguro bastante amplio, en el caso de taxis de 5 millones de pesos y transporte colectivo 7 millones de pesos para cobertura por accidentes graves”.

“Ya es muy estricta la ley con nosotros los transportistas y tenemos que acatarlo”, afirmó.

-¿Ahora con los chóferes habrá mano dura, mayor vigilancia de los concesionarios?

-Nosotros tenemos un déficit tremendo, por no decir bestial, hay pocos conductores, tenemos muchas unidades paradas, los chóferes ya se dan mucho su paquete, ya no hay mucho conductor, ya no quiere trabajar la gente en el transporte público.

“Es un calvario conseguir chóferes, pero los que están al día, les pedimos, les suplicamos que tengan mucho cuidado y revisamos que no vayan desvelados que no vayan crudos o alcoholizados que tengan su licencia en orden, les damos el seguro y los documentos del vehículo en orden, para que no suceda nada grave como lo que ha sucedido”, sostuvo.

De este modo, afirmó que continuarán las revisiones, “ponernos un poco más duro, porque finalmente es nuestro patrimonio y negocio imagínate ahora al compañero que les ha pasado esto les quita la concesión, el vehículo se encierra y hay que llegar a acuerdo con la familia para liquidarla con un feliz arreglo para que es el perdón y sacar la unidad”.

“Nadie en su santo juicio va a hacer ese tipo de tonterías viendo todas las consecuencias que trae”.

-¿Los chóferes siguen alegando que hay mucha competencia que los tiempos que les dan son cortos por eso corren, qué hay de eso?

-No, los chóferes siempre van a hacerse los mártires, eso no es cierto, el concesionario siempre es el malo de la película.

“La inversión que se hace, es muy alta, no vamos a jugarle al vivo matando una persona, nos vamos a ese tipo de cosas”, afirmó Rito Jorge.

“Debemos ser muy cautos, precavidos, porque aparte de eso el chofer va al penal y luego son cinco años de estar ahí, imagínate a la familia que es la que sufre, nosotros sufrimos la pena de los gastos pero ellos van al penal cinco años sin derecho a fianza”.

Finalmente indicó que los concesionarios muy atentos a las indicaciones "vamos a exigir más a los chóferes que tengan más cuidado", finalizó.