María Luisa Núñez Barojas, lideresa del Colectivo Voz de los Desaparecidos, exigió la destitución de María del Carmen Carabarín de la Comisión de Búsqueda, al afirmar que tiene una denuncia penal en su contra.

En rueda de prensa en el zócalo de la ciudad, la activista acompañada de una decena de afectados, señaló las carencias en la localización de personas, debido al mal actuar de funcionarios encargados de las carpetas de investigación.

“Que remueva a la señora que está en la Comisión de Búsqueda, la señora tiene quejas, tiene una denuncia penal en su contra y hay solapamiento”, sostuvo.

Ante el anuncio del gobernador Miguel Barbosa, de que se reuniría con los afectados en desapariciones de sus familiares, el colectivo emitió un comunicado en el que piden no ser revictimizados.

María Luisa Núñez, afirmó que la Comisión de Búsqueda no funciona, no hace su trabajo, lo que siempre han demandado, ya que el objeto del que fue creada.

Insistió que independientemente con quienes se juntaban las personas, hoy no localizadas, aunque fueran “malas compañías”, no es una justificación para que las autoridades no hagan su trabajo.

Asimismo, los demás integrantes exigieron que se evite revictimizar y criminalizar a quienes enfrentan la desaparición de seres queridos.

Afirmó que la Comisión de Búsqueda no ha encontrado una sola víctima, sino que es gracias a las investigaciones de los mismos familiares, como se llegan a encontrar cadáveres en la mayoría de los casos.

Puso de ejemplo su caso, en el que logró encontrar a su hijo con otras seis personas, quienes fueron víctimas de la delincuencia organizada y de la corrupción.

Los desaparecidos

Acusaron que en Puebla son más de 2 mil 500 las personas desaparecidas, pero las verdaderas cifras negras alcanzan los 3 mil ciudadanos sin localizar, aunque de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), hay al menos 922 víctimas de desaparición, y menos del 10 por ciento han logrado ser localizadas.

Javier Morales Flores, señaló que las declaraciones de autoridades hacen sentir impotentes a las familias, por lo que la protesta es su única forma de alzar la voz ante la inacción de la FGE.

“Estas personas que están desaparecidas, hemos querido alzar la voz por esa gente, al gobernador nunca lo hemos ofendido y hemos hecho marchas sin hacer desmanes (…) nuestra única arma es la voz”.

Morales Flores, busca a su hija Nadia Guadalupe Morales Rosales, desaparecida desde hace cinco años, sin embargo, hasta la fecha no ha habido avances en las supuestas investigaciones que se han hecho.

Pliego petitorio