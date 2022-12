En lugar de esferas, luces o adornos, un árbol de Navidad, llamado el Árbol de la Esperanza, llama la atención en pleno corazón de la ciudad de Puebla, del cual cuelgan fotografías de personas que han desaparecido sin dejar rastro.

Por cuarto año consecutivo, el Colectivo Voz de los Desaparecidos instaló el llamado “Árbol de la Esperanza”, el que tiene como principal objetivo, hacer conciencia sobre las desapariciones en el estado de Puebla.

De este modo, activistas y familiares de los desaparecidos, siguen su lucha para tratar de localizar o saber qué pasó con sus seres queridos, en muchos casos tienen años sin saber de ellos.

El peculiar árbol navideño se coloca como de “protesta” para exigir que las autoridades continúen con la búsqueda de sus amigos y familiares perdidos o no localizados.

Al afirmar que el árbol representa además la fe, María Luis Núñez, fundadora del colectivo, dijo que no es un árbol de navidad común, sino uno que nadie querría tener en casa.

“A la fecha 3 mil familias en Puebla tienen un familiar desaparecido”, sostuvo al afirmar que autoridades encargadas de la búsqueda de los desaparecidos no han tenido respuestas, ni resultados contundentes.

“Pensaron que desistiríamos sobre la colocación de nuestro árbol, sin embargo, no conocen que es la llama que arde en nuestro corazón, lo que nos impulsa a seguir”, añadió en entrevista.

Nuevamente aseguró que la búsqueda de todos los desaparecidos es algo con lo que jamás se rendirán y el “Árbol de la Esperanza”, es muestra de ello al colocar 180 fotografías de hombres, mujeres y hasta niños.

Indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene las desapariciones en estatus de “ausente”.

Inclusive, además de protesta, el peculiar árbol de fotografías, sirve como acción de visibilización, ya que transeúntes pueden ver las fotografías para dar informes en algunos casos, Incluso, sostuvo, ha sido muy importante para algunos hallazgos en otros años.

Recordó la activista que hay familias cuyos miembros lleva de dos hasta más de cinco años desaparecidos, por lo que habrá evidencia de que, a pesar del tiempo, su familia no se rinde y no pierde la esperanza, ni la fe de encontrarlos.

La recomendación es que la fotografía de la persona desaparecida sea de tamaño carta y sea enmicada, además de no olvidar colocar los datos de la desaparición; el árbol será retirado el próximo 6 de enero.