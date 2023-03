El clamor sigue, las calles nuevamente se pintaron de morado, los gritos desesperados no paran, las mismas consignas, los agravios no bajan; así se conmemoró otra vez como cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer en Puebla.

El denominado el 8M, nuevamente tuvo una serie de marchas en las distintas calles de Puebla, el modo que han encontrado las mujeres para visibilizar su lucha, enojo, tristeza y todo su sentir ante las injusticias.

Junto con las marchas, se registraron pintas en distintos inmuebles del Centro Histórico de Puebla, donde plasmaron las distintas exigencias.

Más de 8 mil participantes de 37 organizaciones civiles se dieron cita en las diferentes manifestaciones y contingentes, para levantar la voz bajo la consigna "¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!".

Hasta mujeres con cáncer se manifestaron en el Hospital General del Sur, en exigencia de medicamentos.

Incluso, en el municipio de Xiultetenco, fue convocada una manifestación por el mismo ayuntamiento y la que partió de El Progreso a la Plaza Cívica, bajo la consigna de “Socialmente iguales”.

En Puebla capital, fueron varios los contingentes, pero con un mismo ideal, el de buscar frenar los agravios, injusticias, acoso y sobre todo violencia en su mayor expresión, como es el feminicidio.

Ni hombres, ni partidos políticos

A las dos de la tarde, la Colectiva Feminista Separatista, prohibió la participación de hombres en la manifestación, en la que desde la FGE iniciaron las consignas, para caminar hacia el zócalo.

“No permitimos el ingreso de ningún varón ni de ningún partido político. No podemos ser cómplices del sistema que nos violenta, desaparece y asesina”, fue la advertencia.

La denominada marcha “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, fue la más agresiva, en la que nuevamente inmuebles sufrieron pintas.

“Una pinta no es problema, problema es la pérdida de la vida una mujer, la violación de una mujer, la agresión a una mujer. Las autoridades no escuchan, esperamos que aunque sea sepan leer”, dijo una activista.

Sostuvieron que las pintas que se hicieron a paraderos de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), pintas a Palacio Municipal o hasta a la Fuente de San Miguel en el zócalo y Catedral, son una forma desesperada de esperar a ser escuchadas.

“Una pinta se quita, una vida no regresa, ¿Ya no quieren pintas las autoridades?, pues que hagan su trabajo y frenen la ola de violencia contra las mujeres. Esa si es violencia. Nosotros no matamos, ellos si”, aseveró.

No simulación

Integrantes del colectivo Mujeres Resistiendo la Desaparición de Mujeres y Voz de los Desaparecidos, exigieron a gritos a las autoridades que los ayuden a encontrar a sus madres, padres, hijas e hijos, esposos, esposas, y demás familiares que aún no aparecen.

Salió la marcha, desde las 10 de la mañana del la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que está ubicada en la 26 Oriente número 620, Ladrillera de Benítez, hasta el zócalo capitalino, pasando por la FGE.

Incluso, en el primer punto un sacerdote ofició una misa por las personas desaparecidas.

“¡No más simulación en esta Comisión!” fue el grito que lanzaron al organismo dependiente de Segob, mientras que María Luisa Núñez, dirigente del organismo civil, dijo que el Día de la Mujer es para reivindicar la lucha de mujeres que lucharon.

“Lo hicieron para que hoy podamos estar en estas instituciones inútiles, que no dan respuesta a los ciudadanos”, dijo

Medicamentos

Una decena de mujeres con pañoletas en la cabeza para cubrir la falta de cabello derivado de los tratamientos contra el cáncer, llegaron al Hospital General del Sur de la Secretaría de Salud.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, exigieron la regulación de medicamentos oncológicos, médicos especialistas y equipo médico para sus tratamientos.

“Tratamiento digno a los pacientes con cáncer”, “Que hoy mi voz pueda salvar una vida”, “Necesitamos mastógrafos, tomógrafos y suficientes médicos oncológicos”, se leían en sus pancartas.

Las pacientes del sector Salud público, sostuvieron que sus demandas han sido presentadas a las autoridades de la Secretaría de Salud y están a la espera de respuesta.