Sin mencionar nombres, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, confirmó la salida de funcionarios estatales, al subrayar que en su administración no hay lugar para quienes no estén dispuestos a trabajar ni a respetar la ley.

“Los que no quieran trabajar, los que no estén cumpliendo con la ley, se tienen que ir”, declaró al ser cuestionado sobre recientes relevos en su gabinete.

El día anterior trascendió que Virginia González Melgarejo sería la segunda baja del gabinete del gobernador Alejandro Armenta, luego de que trascendiera su renuncia al frente de la Secretaría de Igualdad Sustantiva.

Después de cinco meses, la funcionaria habría presentado su renuncia este día, lo que concretaría dos cambios en una semana, ya que recién se confirmó la baja de Yadira Lira al frente de Turismo.

Al ser cuestionado el gobernador, afirmó que las remociones no son improvisadas, sino parte de una revisión constante.

“Estamos haciendo ajustes donde haya necesidad, donde no haya resultados o donde haya actos que pudieran constituir omisiones”.

El mandatario puntualizó que estas acciones buscan mantener el rumbo de su gobierno.

“Es mejor hacer ajustes a tiempo, a que el barco se hunda por una mala decisión”.

También señaló que la vigilancia sobre los servidores públicos es permanente, no solo en las áreas de seguridad.

“Yo he dicho que la ley es pareja y la evaluación también. No importa si están en Desarrollo Rural, Gobernación o Infraestructura. Si no dan resultados, se van”.

Aunque no reveló nombres, Armenta dejó claro que su gobierno seguirá realizando cambios si es necesario: “No se trata de cargos, se trata de encargos. El que no pueda con el encargo, que lo deje”.

Finalmente, recordó que su administración trabaja en coordinación con la Federación y no permitirá actos que vulneren la seguridad o la legalidad: “Estamos aquí para servir, no para simular”.