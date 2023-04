Por lo menos once colonias en diversos puntos de la ciudad de Puebla carecen del servicio de agua potable, lo que afecta a más de 50 mil personas, según reportes de vecinos, quienes aunque han pagado no les llega el líquido desde hace meses.

Al respecto, la empresa privada encargada del servicio Agua de Puebla para Todos, no ha informado oficialmente de la situación de la temporada de estiaje, aunque si continúa con su propaganda de que la gente pague.

El activista y detractor de la privatización del agua, Omar Jiménez, indicó que han sido diversos los reportes contra la empresa perteneciente a Concesiones Integrales.

Sin embargo, Agua de Puebla para Todos pone como requisito que deben de otorgar su número de Niss o número de contrato, para verificar si el usuario presenta algún mínimo adeudo.

De este modo, les dicen que primero paguen y después les atienden su queja de la falta de agua.

“Entonces los usuarios no pagan porque no tienen abasto de agua no obstante también los amenazan con suspenderles el drenaje”, dijo al referir las amenazas de la empresa.

Las colonias que más están sufriendo la carencia de agua son San Manuel, La Hacienda, Valle del Paraíso, Santa Lucia de Villa Altamirano, Belisario Domínguez, Fraccionamiento Los Héroes.

Asimismo, en Infonavit La Margarita, Adolfo López Mateos, Fuentes de San Bartolo, Fraccionamiento Santa Rosa y Minerales del Sur, entre otras.

Señaló Omar Jiménez que las colonias San Miguel Cano y Belisario Domínguez desde hace más de un año no tiene agua, pero aún así la empresa les pretende cobrar el servicio que no da.

En tanto, en el resto de las colonias, el promedio es de cuatro meses con problemas en el servicio, por lo que constantemente los vecinos tienen que pagar pipas para abastecerse, sin que Agua de Puebla mandé por lo menos unidades.

Durante 2022, fueron más de 150 colonias las que carecieron del suministro o fue intermitente, según se desprende de las protestas y denuncias públicas hechas por vecinos.

Manuel Bravo Bruno, líder de los despedidos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) denunció recientemente que Concesiones Integrales desmanteló al menos seis tanques elevados, lo que ha provocado desabasto y una mala calidad del agua en 100 colonias de la zona oriente de la ciudad de Puebla.

Dichos tanques se ubicaban en las colonias Resurgimiento (al interior del Parque Ecológico), 10 de Mayo y en las unidades habitacionales de La Rosa y La Flor.