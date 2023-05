Helena, hermana de Cecilia Monzón, víctima de feminicidio, acusó que hay revictimización en el proceso, con trabas jurídicas, con dos causas abiertas, lo que debería hacerse en un solo juicio.

En su cuenta de Twitter, la también abogada del caso, mediante un video, señaló que están a la espera de que por fin se haga la audiencia ante un juez, lo que ha sido pospuesto.

Indicó que esperan que ya no haya formalismos de parte de la defensa, quienes están abusando de dichas argucias, lo que ha detenido los procedimientos.

Helena Monzón mencionó que buscan una acumulación que tiene toda la lógica procesal, ya que acusan de revictimización por el sistema al tener dos causas abiertas.

Detalló que las causas o procesos abiertos son por los temas materiales del crimen de su hermana y otro por lo intelectual, los que se deben unir en un solo proceso.

“Evidentemente hay elementos suficientes de unidad para procesar en un solo juicio o una sola audiencia intermedia, para evitar duplicidades y evitar contradicciones”.

“Lo que buscamos tiene toda la lógica en el sentido jurídico y por tanto esperamos que ahora si termine la audiencia y tengamos la resolución que buscamos tanto la Fiscalía (General del Estado) y nosotros”, señaló.

También en su cuenta de Twitter, informó que a unos días del primer aniversario del feminicidio de Cecilia Monzón, ya se están organizando grupos de activistas para realizar homenajes.

Detalló que La ceremonia será presencial el 18 de mayo a las 18 horas, en Cholula, aunque sólo podrán acudir quienes se registren en un formulario y en función del cupo del lugar, el cual les será revelado a los asistentes.

Apenas a principios de 2023, Helena Monzón, calificó como una lucha contra las influencias, dinero y poder, el proceso que llevan los presuntos feminicidas de su hermana Cecilia, por quienes exige la pena máxima.

Cecilia Monzon, abogada uy activista reconocida en Puebla, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 presuntamente, por órdenes del excandidato a gobernador de Puebla, Javier N, con quien procreó un hijo.

Fueron detenidos además tres personas más presuntamente implicadas en el crimen, entre ellos el autor material, dos de ellos siguen en prisión.

De acuerdo con los resultados de la investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó, Javier N presuntamente ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida.

Asimismo, presuntamente Jair contactó a otra persona identificado como Silvestre, quien a la postre le quitaría la vida a balazos el 21 de mayo de 2022, luego de que siguieron a Cecilia abordo de una motocicleta.

Un cuarto implicado, Santiago N, exsecretario Particular de Javier N y ex delegado de la secretaría de Relaciones Exteriores, habría prestado su camioneta particular para que los asesinos escaparan.

Sin embargo, Santiago N, obtuvo un amparo que lo libró del proceso penal en su contra y obtuvo su libertad, aunque recientemente el fiscal Gilberto Higuera Bernal indicó que la investigación y proceso en su contra.