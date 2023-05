Un juez determinó que todos los detenidos o imputados por el feminicidio de Cecilia Monzón serán enjuiciados en el mismo proceso, luego de que estaba por separado.

Helena Monzón, hermana de la abogada, informó en entrevista a Intolerancia Diario, que finalmente se llevó a cabo la audiencia que se venía posponiendo por diversas argucias de la defensa de los detenidos.

Sin embargo, aunque es un avance, en sus expectativas, pronosticó que sería hasta otoño cuando inicie el juicio oral contra los imputados por el crimen de Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022.

En dicho procedimiento, se determinó juntar las causas contra los presuntos autores materiales y el intelectual, para que todos estén en el mismo juicio oral, el cual aún no tiene fecha de inicio.

Lo que podría catalogarse como una batalla ganada de parte de la parte acusatoria, ahora se podrán enfocar a un solo juicio y no a dos como pretendía la defensa, para complicar el caso.

Recordó que la audiencia ya estaba agendada desde la semana pasada, pero por formalismos de la defensa había sido suspendida a la mitad del acto que se inició el jueves pasado.

Detalló que básicamente la audiencia trató de acumular los procesos, ya que se trabajaba en dos frentes. “Compartiendo el mismo criterio que Fiscalía, hicimos ver que debería a ver una unidad de hechos”, dijo al señalar que la solicitud se hizo desde hace mes y medio.

“Se resolvió la controversia de forma favorable, se resolvió esta acumulación, de forma que tendremos todo en el mismo procedimiento en una misma audiencia intermedia”, informó.

“Los tres acusados estarán juntos, cada uno con su distinto representante legal para defenderse”, dijo al señalar que de este modo cobra una dinámica distinta jurídica, debido a que se pueden concentrar en uno de estos procedimientos penales, que es el feminicidio.

Explicó que el siguiente paso es que todo quede perfectamente atado de parte de los dos juzgados distintos que llevaban el caso, por lo que ahora la jueza competente es quien conoció el primer procedimiento.

“La causa que se estaba llevando del autor intelectual se tiene que pasar entera al juzgado de los materiales, para que la jueza tenga todo y de ahí determinar la audiencia intermedia”, explicó.

-¿Para cuándo podría haber ya una sentencia?

-La verdad es que tengo muy claro que por esta acumulación, las otras partes van a intentar oponerse vía recursos, ayer ya hubo una oposición rígida de los distintos defensores.

“Todos consideran que no les interesa que los juzguen juntos, ahí ven complicada su situación, por eso tanto aferrarse a que no se acumulen”.

“Esta misma oposición la van seguir haciendo, en el próximo mes de junio veremos esos recursos, los que se tendrán que resolver, cuando me preguntas si veo juicio, la verdad es que he hecho todo lo posible por llegar a verano con todos los deberes hechos y con un caso listo para el juicio oral, pero por los formalismos que han utilizado especialmente la parte de Javier N, no lo hemos conseguido”, detalló Helena Monzón.

“Mis expectativas de tener una justicia pronta y expedita en los términos que teníamos pensado, a pesar de haber hecho todo lo posible, coordinados con Fiscalía, no va a ser posible, mucho me temo mi mejor escenario estaremos en un juicio de otoño”, añadió.

El crimen

Cecilia Monzón, abogada y activista, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 presuntamente, por órdenes del excandidato a gobernador de Puebla, Javier N, con quien procreó un hijo.

Fueron detenidas otras tres personas presuntamente implicadas en el crimen, entre ellos el autor material, dos de ellos siguen en prisión.

De acuerdo con los resultados de la investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó, Javier N presuntamente ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida.

Asimismo, presuntamente Jair contactó a otra persona identificado como Silvestre, quien a la postre le quitaría la vida, luego de que siguieron a Cecilia abordo de una motocicleta.