"La Fiscalía General del Estado (FGE), no se opuso a la apelación de Javier N, presunto feminicida intelectual de Cecilia Monzón, por lo que ya hubiera quedado libre si no se opone la familia de la víctima", reveló Helena Monzón, abogada y hermana de Cecilia, quien fue asesinada el 21 de mayo de 2022, presuntamente a manos de sicarios enviados por el excandidato a gobernador de Puebla.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, la litigante informó que está molesta con la FGE a cargo de Gilberto Higuera Bernal, ya que, desde su punto de vista, "no se toman decisiones o no se justifican las que se toman como la apelación del inculpado de sobreseimiento al caso, la que se respondió de forma negativa y no se le concedió".

“Realmente nos damos cuenta que Fiscalía no ha mostrado oposición a la apelación, es decir, solamente la representación de mi familia, mi representación letrada se opuso verdaderamente a la apelación de la otra parte”, dijo.

“Es decir, sino fuera por la representación letrada de esta parte, no habría ninguna oposición de parte de Fuiscalía, es que no la hubo, ninguna oposición de parte de Fiscalía a la apelación”, dijo.

Señaló que hasta el momento no ha habido ninguna justificación alguna de la FGE para su actuación pasiva.

“Y decido decirlo cinco minutos antes de entrar a audiencia intermedia por violencia familiar contra Javier "N", solo para dejar rastro del nivel que estoy viendo estos días y la preocupación que me embarga por lo que pueda ocurrir en sala”, dijo en la red social.

Cecilia Monzon, abogada y activista reconocida en Puebla, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 presuntamente, por órdenes del excandidato a gobernador de Puebla, Javier N, con quien procreó un hijo.

Fueron detenidas otras tres personas más presuntamente implicadas en el crimen, entre ellos el autor material, dos de ellos siguen en prisión.

De acuerdo con los resultados de la investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó, Javier N. presuntamente ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida.

Un cuarto implicado, Santiago N, exsecretario Particular de Javier N y ex delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), habría prestado su camioneta particular para que los asesinos escaparan.

Sin embargo, Santiago N, obtuvo un amparo que lo libró del proceso penal en su contra y obtuvo su libertad, aunque recientemente el fiscal Gilberto Higuera indicó que la investigación y proceso en su contra.