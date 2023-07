Tras casi tres años de inacción por parte del gobierno estatal, el reinicio del contrato de comodato del Estadio Cuauhtémoc se encuentra en proceso. Sin embargo, una neblina de opacidad rodea al contrato previo, el cual parece haberse perdido en un laberinto burocrático. A pesar de las peticiones basadas en la ley de transparencia, la Secretaría de Administración ha mostrado resistencia a entregarlo.

Además, el Instituto de Acceso a la Información Pública de Puebla (ITAIPUE), se ha mantenido reticente en cuanto a los plazos de entrega y resolución de un recurso de revisión presentado por GRADA. Primero, el fallecimiento del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, y ahora, diversos factores han servido de obstáculos para la renovación del comodato del “Dos Veces Mundialista” al Club Puebla.

Desde el 22 de diciembre de 2022, mediante la solicitud de información 212261723000002, este medio exigió al gobierno estatal el contrato del comodato del “Coloso de Maravillas” a la Secretaría de Administración, entre otras peticiones, la cual, a través de la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles es la encargada de manejar el Estadio Cuauhtémoc. Asimismo, se solicitó información sobre el concesionario de aquel entonces, con una copia del contrato de comodato más reciente, que ha estado ausente desde 2020 hasta la fecha de la solicitud.

Opacidad y retrasos

No obstante, después de aproximadamente siete meses y una serie de retrasos, dilaciones, falta de claridad e incluso omisiones, la documentación solicitada todavía no se ha proporcionado como lo exige la Ley de Transparencia. Aproximadamente dos meses después de la solicitud, el 14 de febrero de 2023, la Secretaría de Administración proporcionó una serie de enlaces a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para acceder al documento. Sin embargo, esto sólo respondía a una tercera parte de la solicitud. Al buscar la información en la PNT, no se encontró ninguna documentación, lo que condujo a un recurso de revisión de la respuesta ante el ITAIPUE, con fecha del 15 de febrero de 2022.

Casi un mes después, el ITAIPUE aceptó el recurso de revisión, específicamente el 3 de marzo de 2023, abriendo el expediente RR-2240/2023. Desde entonces, la dependencia no ha enviado ninguna ampliación de respuesta. Hasta el 31 de mayo de este año, el ITAIPUE entregó toda la documentación a la comisionada Rita Elena Balderas Huesca para su cierre y resolución. Sin embargo, después de más de un mes, el organismo liderado por Francisco Javier García Blanco aún no ha emitido su resolución del caso, a pesar de que la ley de transparencia estipula un plazo de veinte (20) días hábiles, según el artículo 175. Al consultarse al ITAIPUE acerca de la resolución del caso, no dieron una fecha concreta, alegando un exceso de carga de trabajo.

Una promesa barbosista

En marzo de 2022, el exgobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que su administración tomaría medidas para dignificar la concesión del Estadio Cuauhtémoc, y convertirlo en un espacio para la convivencia familiar y no para la instalación de negocios que vendan alcohol o realicen eventos que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes. Expresó que, durante la renovación de la concesión que se encontraba en proceso en ese momento, su administración implementaría nuevas medidas para asegurar que el inmueble fuera “un lugar digno para los poblanos”. Sin embargo, el gobernador falleció el 13 de diciembre de 2022 y ninguno de los proyectos se llevó a cabo.

A revisión del Congreso

Ahora, bajo el mandato del gobernador Sergio Salomón Céspedes, se ha anunciado nuevamente que se está trabajando en un nuevo contrato de comodato del Estadio Cuauhtémoc. Una de las consideraciones clave en las discusiones es la gestión del estacionamiento.

Actualmente, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre administra este espacio, lo que ha generado mucha insatisfacción entre los aficionados del Club Puebla y otros usuarios del inmueble, debido a la falta de seguridad y los constantes robos, a pesar del cobro por el uso de los cajones de estacionamiento en cada partido del equipo local.

El gobernador Céspedes anunció hace unos días que el Congreso del Estado será el organismo que valide los nuevos comodatos de los Estadios Cuauhtémoc y Hermanos Serdán: "Para dar una mayor transparencia, vamos a presentar estos asuntos al análisis de los legisladores para su total validación, y así garantizar la máxima transparencia en este proceso", señaló el gobernador.

Concesión del Cuauhtémoc incluirá estacionamiento: Sergio Salomón

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina confirmó que el manejo del estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc, en el que juega el Club Puebla, quedará a cargo de quien se quede con la concesión del inmueble.

“En el tema del estacionamiento del estadio va a quedar bajo el manejo estricto de quien, en su momento, se pueda generar la concesión, así viene estipulado. Esperemos que se pueda llegar a buenos acuerdos”.

En la actualidad, el estacionamiento es manejado por integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, lo que ha ocasionado quejas de algunos usuarios.

Con información de Giovanni Góchez Jiménez