Una verificación anual y administrativa solicitarán concesionarios del transporte público al Gobierno de Puebla, luego de que el 60% de las unidades no han podido hacer el trámite de revisión de contaminación.

Así lo informó a Intolerancia Diario, Samuel Méndez Díaz, representante de la Asamblea Permanente del Transporte, al señalar que están tratando con esas dos propuestas.

Indicó que la verificación anual está en la mayoría de los estados y no semestral como en Puebla, lo que se debe hacer así ya que en la entidad no se tiene la capacidad con apenas 20 verificentros para miles de autos, no solo del transporte público.

“Dicen que tardan 18 minutos en verificar cada auto, sí es así se necesitarían 32 horas diarias para verificar todos los del estado, entonces este pues si no hay capacidad y a nivel nacional es anual, entonces que sea anual”, sostuvo.

Detalló además que se solicita la verificación administrativa para vehículos que son de gas natural y gas LP, estos últimos lo llevan casi el 90% de los vehículos de transporte público.

“Contaminamos menos un 38% de dióxido de carbono, entonces este les estamos pidiendo la verificación también administrativa nosotros cada vez tenemos que sacar nuestro dictamen de gas, si cada 6 meses lo tenemos pues que con el dictamen nos apoyen, que nada más revisen físicamente la unidad, que nos ponga nuestro logo, es esa es la verificación administrativa”, dijo.

Indicó que el 60% de unidades del transporte público no han verificado, lo que implica que de las 16 mil unidades en la entidad, solo hay verificadas alrededor de 5 mil vehículos,

Indicó que las autoridades dieron la posibilidad de pagar 311 pesos de multa para verificar, lo que finalmente es un apoyo, porque ya no se paga el primer semestre.

“Si te das cuenta van a pagar una van a pagar 311 de multa y te ponen el holograma del segundo semestre y ya no pagaste el primer, ahora sí que ya "chingaste"”, dijo.

Asimismo, indicó que se debe quitar en la cita ya que a su parecer no sirve de nada, no debe de ser válida ya que no es estricta, por lo que se debe ir atendiendo a quien va llegando.

Los concesionarios del transporte público que no cumplieron con el programa de verificación aún no pagaran la multa de 2 mil pesos, sino solo 311 pesos a través de la regularización voluntaria, tras nueve meses y medio para cumplir con el trámite.

Argumentan que todavía arrastran la modernización de sus unidades y el cambio de placas, pendientes que desestabilizan sus finanzas, por lo que no pudieron hacer su verificación, ya que implica afinar unidades y en su caso, hasta cambiar llantas.