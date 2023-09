"México está salpicado de sangre" advirtió el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa por la violencia, ambición de poder, dominio, pérdida de valores y falta de respeto a Dios y al prójimo.

"Tristemente queridos hermanos, el señor nos hace reflexionar tristemente porque porque el ser humano es capaz de agredir y de dañar por cualquier motivo y hasta sin motivo ni necesidad, él asesina".

En la misa dominical realizada en Catedral, el líder católico puso de ejemplo la crisis social con el caso de la artera agresión realizada por un grupo de sujetos al joven Ernesto Calderón en la Estrella de Puebla.

En ese sentido, recordó que el ser humano es capaz de agredir y de dañar por cualquier motivo y hasta sin motivo ni necesidad.

"El ser humano asesina por ambición de poder, por ambición de dominio, por ambición de tener; esta es la triste realidad del ser humana, cuando pierde sus valores y pierde el mínimo de respeto a Dios y al prójimo".

Monseñor, subrayó que esta violencia desmedida y falta de respeto a la vida deriva también de los criterios del materialismo salvaje cuando el tener y el poder son las metas más altas de algunos seres humanos.

En la misa dominical, priorizó que este baño de sangre que vive México, no solo no solamente se vive en Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, si no también en Puebla, Morelos y en todo territorio nacional.

"Hay un desprecio a la vida, como lo estamos viviendo en nuestra patria, repito salpicada de sangre, y no es Guerrero no es Michoacán no es Chihuahua no es Guanajuato; es Puebla, es Morelos, es nuestra patria".

Subrayó que este panorama violento e inseguro por el que transita México es un caldo de cultivo para generar muchos males proyectados para generar venganzas que cierran el paso al perdón porque se olvidan que la violencia engendra violencia.

Recordó que la Ley del Talión, de ojo por ojo y diente por diente, es un hecho del pasado histórico, que quedó marginado por los ejemplos de Jesús sobre el perdón y la reconciliación.

"El perdón y la reconciliación son los únicos capaces de abatir la espiral de violencia que existe en nuestra patria. El corazón humano queridos hermanos está tentado por el rencor, el odio y la venganza, que nublan la razón".

Priorizó que los obispos de México vienen advirtiendo que la atmósfera violenta que envuelve y salpica de sangre al territorio nacional, no ha sido contenido por la autoridad con acciones contundentes.

Finalmente, recordó que el Foro de Justicia y Paz en la Universidad Iberoamericana (IBERO), desarrollará con obispos de México, rectores de universidad prestigiosas privadas y públicas, catedráticos expertos en seguridad y también con alcaldes de diferentes ciudades, el jueves 21, viernes 22 y sábado 23 en la IBERO.