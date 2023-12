Patricio N., el adolescente que golpeó a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis I, ya no se encuentra en Puebla, aseguró su padre Carlos Pereyra, quien dijo que lo mandó con unos familiares a California, Estados Unidos.

En una entrevista concedida a Imagen Televisión Puebla justificó la agresión cometida por el joven, durante la tarde-noche del lunes 27 de noviembre.

“Este muchacho (el guardia) había estado contestando de mala manera, levantando la pluma de mala manera, se le dijo que no hiciera eso, hasta ese día que llegó mi hijo, lo trató mal, lo esperó 15 minutos porque no servía la pluma, no servía la tarjeta, hasta que lo desesperó y pues, yo no digo no, estuvo mal lo que hizo, pero hubo un antecedente”, expresó.

“Se siente apenado, pero también firme en sus creencias y en sus convicciones; le comenté que los golpes no son el medio adecuado, solamente un recurso en últimas instancias y este fue uno de esos casos”, añadió.

Carlos Pereyra dijo que, ante la viralización del caso, Patricio N. fue enviado por su seguridad a California.

“Lo mandé a California a que estuviera por allá, con unos familiares, y pues nada, creo que actuó mal, no actuó bien, pero también fue por una situación generada”, añadió.

Este jueves, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, informó que Patricio N. no podría ser encarcelado ya que es menor de edad, por lo que solamente pagaría la reparación del daño y sería obligado a recibir atención psicológica.

El mismo día, la Universidad Anáhuac, donde estudiaba la preparatoria, confirmó su expulsión por violar el reglamento de la institución.