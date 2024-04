“No me agredieron por ser activista, me agredieron por ser mujer (..) esta vez fui yo y por eso se hizo un show, un escándalo a lo que llamo una evidencia pública de que no pasa así para todas las mujeres, no pasa así para las demás”, sostuvo Olimpia Coral Melo Cruz.

Lo anterior luego de que en la noche pasada sufrió una agresión en el municipio de Huehuetla por parte de unos hombres en estado etílico.

Al dictar una conferencia en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP), sostuvo que los ataques de este tipo son constantes en un sistema patriarcal normalizado, el que mientras exista, ni una mujer de cualquier posición económica, tiene privilegio.

“No importa que te desgarres la garganta para gritar auxilio, cuando no le pisas los talones a los políticos para que se sientan intimidados en redes sociales, por eso atendieron la llamada, por un video en redes sociales”, aseveró.

Indicó que no la atacaron por ser Olimpia, sino por ser mujer, sino por decir que no era justo y correcto que sacara el pene ante ella y sus acompañantes para orinar.

Indicó que a raíz de la agresión, le han llegado decenas de mensajes identificando al sujeto conocido en Huehuetla.

Ante el presidente municipal, sostuvo que hay constantes agresiones de este tipo en la comunidad.

“Me siento frustrada, triste, decepcionada de las autoridades y el malestar que existe y todavía se tenga que ir cuatro horas para hacer una denuncia, que las autoridades te inhiban de ponerlas y revictimicen diciéndote que si estaba conviviendo con ellos, si los conocía".

Dijo que fueran quien fueran no tenían derecho de amedrentarlas y torturarlas psicológicamente como lo hacen.

Cuestionó que las mujeres de lengua totonaca sufren lo mismo y no tienen las mismas posibilidades que ella.

Aseveró que solo la apoyaron las autoridades estatales y municipales, porque es una activista reconocida, pero eso le pasa a todas.

“Tuve la ventaja de tener en ese momento señal y poder grabar, pero qué pasa con las que no”, sostuvo al recordar el incidente, ya que querían meter la mano para agarrar el teléfono celular.

“Me fui a una gasolineria porque sé que ahí hay cámaras y que quedara evidencia de por lo menos de quién me mató, por eso nos quedamos en esa gasolinera, en esa curva no hay luz, seguridad”, dijo.

Olimpia Coral, es poblana y reconocida activista internacionalmente, gracias a su lucha, se creó la llamada “Ley Olimpia”, luego de que se publicara un video sexual sin su consentimiento.

El ataque

Olimpia Coral y dos acompañantes fueron agredidas por un grupo de hombres que la acosaron en la carretera a Huehuetla.

Explicó que en una tienda en carretera, fue acosada desde el momento en que en estado de ebriedad uno de ellos le dijo “cómo estás guapa”, a lo que ella respondió “bien panzón.

Posteriormente, uno de estos sujetos, luego de que subieran a su auto, se sacó el pena, se los mostró y empezó a orinar su camioneta.

Olimpia Coral acudió a dichi municipio de la Sierra Nororiental, por invitación por parte de las autoridades municipales para dar una conferencia en la UIEP.

Luego de esta situación, Coral Melo, sacó su teléfono celular para empezar a hacer una transmisión en vivo por Facebook.

Después los agresores le lanzaron botellas de cerveza y persiguieron su vehículo; y posteriormente, cuatro vehículos la retuvieron junto con sus acompañantes en una gasolinera.

Sin embargo, relató, tuvieron que pasar 50 minutos para que llegara una patrulla, solamente después de ver el video en internet.

Durante la madrugada, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Policía Municipal de Huehuetla, detuvo al involucrado en los hechos.

El hombre, identificado como Israel, de 42 años, fue puesto a disposición de un juez.