Se espera que esta misma semana termine el juicio por violencia intrafamiliar contra el excandidato a gobernador Javier Z, quien además está acusado del feminicidio de la activista Cecilia Monzón.

Así lo anunció la hermana de la víctima, Helena Monzón, por medio de sus redes sociales, donde indicó que podría quedarse sin sentencia, gracias a que promovió un amparo.

Hasta el momento los jueces autoridades federales siguen sin resolver el amparo que su defensa promovió para que el caso sea trasladado a juzgados de Toluca en el Estado de México.

En tanto, Helena Monzón, también abogada del caso, dijo que se prevé el final del juicio para el próximo 5 de julio, porque se han registrado demoras por parte de la justicia federal por dicho amparo el que impide tener sentencia.

“Hemos terminado (…) continuaremos esta semana, el jueves 4 de julio y el viernes 5 de julio. Su señoría ha dicho que considera que con estas dos fechas más daría tiempo para terminar todo lo que es el caudal probatorio, por lo tanto, si todo va bien, el juicio terminaríamos esta semana”, indicó en un video en la red social X.

“Es un amparo que fue planteado precisamente con la finalidad de que no tengamos sentencia por qué a quién le cabe en la cabeza que la competencia de esto sea en Toluca” indicó.

“El amparo es para decir que quien tendría que resolver este asunto es un juzgado en Toluca. Con ese amparo maravilloso e inventado, consiguen este efecto suspensivo y todo este trabajo quedará en un pendiente hasta que se resuelva el amparo”, explicó.

Helena Monzón, confirmó que la solicitud de amparo no tiene nada que ver con una presunta liberación de López Zavala y pidió a todos los medios de comunicación, no filtrar documentación oficial, ya que eso podría afectar el rumbo del caso y es un tema sensible, considerando que está de por medio un menor de edad.

Feminicidio

En cuanto al delito de feminicidio, explicó en una entrevista previa Helena Monzón, existe otro amparo, luego de que en marzo pretendían sacarlo de prisión. “Estos señores presentan amparos como respirar”, añadió.

En tanto, Helena Monzón, aunque no descarta una denuncia internacional, dijo que aguardará sin perder la paciencia, a ver como se desarrolla el actual juicio y a partir de ahí ver lo que procede.

¿El juicio de feminicidio se ve difícil que empiece?

-Estamos colgados ahí, hay un diferimiento, la justicia federal tiene muchos casos, el caso de Cecilia queda archivado y preocupada por las dilaciones, uno no sabe que mano está decidiendo dilatar esto.

Cecilia Monzón, fue asesinada a tiros el 21 de mayo de 2022, presuntamente por órdenes de Javier Z, quien se encuentra recluido junto con los supuestos autores materiales, tras investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Desde entonces se espera el inicio del juicio oral por este crimen, mientras se lleva a cabo otro por feminicidio, el cual según Helena Monzón, lleva un avance del 70 por ciento.