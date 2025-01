Hace unos días se cumplieron dos años ocho meses desde que fue asesinada la activista Cecilia Monzón, lapso en que familiares han tenido que luchas contra diversas argucias legales y hasta un paro del Poder Judicial federal en México.

Ahora, aunque todavía no hay fecha, finalmente ya se vislumbra que en próximas semanas iniciará el juicio oral contra su presunto victimario, Javier Z. excandidato a gobernador de Puebla.

Cecilia Monzón Pérez fue asesinada el 21 de mayo de 2022 mientras transitaba entre Camino Real a Cholula y Periférico, cuando dos sujetos en una moto le dieron alcance y dispararon contra ella en seis ocasiones, lo que derivó en que perdiera la vida.

Tras indagatorias, detuvo al político además de tres personas presuntamente implicadas en el crimen, entre ellos el autor material; dos de ellos siguen en prisión.

De acuerdo con los resultados de la investigación, Javier Z, presuntamente ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida.

Un cuarto implicado, Santiago N, exsecretario Particular de Javier Z y ex delegado de la secretaría de Relaciones Exteriores, habría prestado su camioneta particular para que los asesinos escaparan.

Hasta este 28 de enero de 2025, finalmente la justicia federal sobreseyó el amparo al excandidato a gobernador de Puebla, Javier Z, acusado del feminicidio de su expareja Cecilia Monzón.

Ahora, la familia de Cecilia Monzón solicitará que se condene a Javier Z. a cumplir 60 años de prisión.

En este tiempo, ha avanzado también muy lento un segundo proceso por violencia familiar contra Javier Z.

En todo este tiempo la defensa del político no ha presentado una sola prueba a su favor en el juicio de violencia intrafamiliar.

Helena Monzón, señaló que continúan presentando pruebas desde el 17 de abril de 2024 cuando inició el juicio oral por del delito de violencia intrafamiliar, proceso iniciado aun en vida por la misma Cecilia Monzón.

Por lo contrario, la Fiscalía y familia Monzón ha presentado distintas pruebas la reproducción de unos audios de la misma Cecilia Monzón, lo que impugnaba la defensa de Javier Z con juicios de amparo.

Otra la solicitud del amparo pide que se le juzgue en Toluca, aunque está recluido en Puebla.

Así es solo un ejemplo ha versado la estrategia de dilación, en audiencias que van desde tres y cuatro horas por sesión, en las que se pierde una hora y media discutiendo la validez de una prueba, lo que va haciendo tortuoso el proceso.

“Vamos a seguir presentando pruebas, ellos tratarán de agotarnos, eso no va a pasar, seguiremos presentándolas y haciendo oportunas manifestaciones”, sostuvo Helena Monzón desde entonces.

Se han presentado pruebas documentales, como son evidencias fotográficas, además de al menos 10 testigos, entre ellos la misma Helena Monzón, quien a mediados de 2024 fue personalmente al juzgado a dar su declaración.

En cuanto al delito de feminicidio, mediante por lo menos diez solicitudes de juicio de amparo, la defensa del político ha pretendido sacarlo de prisión.