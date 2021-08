El pasado fin de semana se presentó en el Carnaval de Carolina, el poblano Alex Lora, quien además de ofrecer un gran concierto, las autoridades, así como organizadores del evento, le entregaron varios reconocimientos por 53 años de trayectoria entre estos un Galardón a la Excelencia Musical, Medalla de Oro y las llaves de la ciudad de Charlotte.

Del evento

Para celebrar la edición número 23 del Carnaval de Carolina, el músico y cantautor Alex Lora fue invitado por los organizadores y autoridades de Charlot para ofrecer un gran concierto, en el que también aprovecharon los antes mencionados, para entregarle varias preseas a uno de los artistas más queridos del pueblo, tal y como lo es Alex Lora por sus 53 años de trayectoria.

Este evento se llevó a cabo el domingo 15 de agosto, donde se dieron cita miles de seguidores de Alex Lora y El TRI, a pesar de la fuerte lluvia que azotó el lugar, pero que no fue impedimento para que disfrutaran los fans de máximo exponente del rock mexicano.

De esta manera, Lora rockanroleo acompañado de Chela Lora su Domadora como el la llama, interpretando algunos de sus más grandes éxitos por más de 45 minutos ante más de 30 mil asistentes que no dejaron de corear las canciones, chiflar y gritar eufóricos con cada canción del poblano.

De su trayectoria

Desde 1968, Alex Lora y el rock iniciaron una historia que ha trascendido a todos los movimientos sociales, culturales y musicales de los últimos 53 años, consolidándose día a día como un icono de niveles legendarios de la escena musical de la historia de México y del escenario rockero de habla hispana. Paralelamente, también forma parte del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

En 1971 cuando EL TRI, en aquél entonces llamado Three Souls in My Mind, participó en el festival de Avándaro, al cual asistieron más de trescientas mil personas. Un concierto que hizo historia en México y marcó el inicio de la trayectoria del grupo.

A pesar de todas las dificultades que Alex Lora y su grupo tuvieron que afrontar, comenzaron a cautivar a un gran número de amantes del rock y encontraron su camino hacia el gusto de todo tipo gente y clases sociales.

Pronto, su música llegaría a todos los rincones de México, convirtiéndose en un fenómeno con cuarenta álbumes grabados e incontables conciertos en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

En octubre de 1997, EL TRI abrió un nuevo espacio para el rocanrol mexicano al celebrar su aniversario número 29 en el prestigiado Festival Internacional Cervantino, en la ciudad de Guanajuato, México.

Así Alex Lora es considerado un vocero del pueblo de México, un símbolo de libertad para quienes están cautivos, una esperanza para los discapacitados y quienes son marginados.

Y es que el artista irreverente, guadalupano, sarcástico, romántico, apasionado, ocurrente y espontáneo; es ya una leyenda viva y han alcanzado las ligas mayores al compartir escenario con los grandes artistas como Erick Burdon y The Animals, The Cult, Ramones, Chuck Berry, Los Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival y Sammy Hagar entre otros.

La gente ha convertido sus canciones en himnos y ha hecho de su banda el grupo de rocanrol más popular de México y de Latinoamérica. Además de ser uno de los pilares del rock en español, Lora es un gran ser humano y altruista.

Reconocido cantautor y músico mexicano, Alex Lora, líder vocalista de la banda de rock y blues EL TRI, destaca por ser un excelente comunicador y cronista urbano de México; sus canciones muestran una realidad que muchos se niegan a ver; denuncia la corrupción, la injusticia y la opresión de las clases marginadas; asimismo, Alex suele reflejar en sus composiciones su preocupación por los niños desamparados y en ese sentido, siempre se ha dedicado ayudar a quienes más lo necesitan.

Por su trabajo en la música y su labor social, el día 10 de noviembre de 2002, es proclamado «El día de Alex Lora»

EL TRI y Alex Lora, han vendido más de 30 millones de discos y han recibido un sin número de reconocimientos, entre los que destacan un Ariel, con el premio al mejor tema musical por Las piedras rodantes de la película Un año perdido, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas.

También ha recibido las Palmas de Oro, la Medalla Phonos, ocho discos de Oro y uno de Diamante por más de un millón de venta de discos en Estados Unidos, así como cinco nominaciones a los Premios Grammy.

Si bien Alex Lora está dedicado al cien por ciento a la música, el poblano incursionó en el doblaje de la cinta animada de “Nikté” donde interpretó a un “Chamán Chaneque”.

También hay que destacar que la Academia de Cine Mexicana, otorgó un premio Ariel al Tri, por algunas de sus intervenciones en bandas sonoras. Otra faceta de Alex y Chela Lora, es la parte empresarial, con su Mezcal “El Tri”, han dado trabajo a muchas personas, además de llevar este producto a otros países.

Por si fuera poco, Alex Lora creador de frases como “Qué viva el rock”, “Dios bendiga a la raza” y “Mamá pon la grabadora que tu hijo va a salir en la tele”, cuenta con una estatua dedicada al rockero, una obra del escultor poblano Alejandro Rivera Vilchis, quien se inspiró en la trayectoria del artista.

Esta se develó a finales de septiembre del 2018 para celebrar 50 años de trayectoria del músico y se encuentra ubicada en su natal Puebla, en el Corredor de los artistas poblanos que está ubicado en camellón de la 3 oriente y 12 sur del Barrio de Analco.