Continuando con su trayectoria exitosa, la cinta mexicana Noche de Fuego ya tiene fecha de salida en carteleras de cine comercial, la película se estrenará el 16 de septiembre y posteriormente se disfrutará en Netflix.

Producida por Nicolás Celis de Pimienta Films y dirigida por Tatiana Huezo, está basada en la novela Ladydi, escrita por Jennifer Clement y publicada en 2014.

Cabe recordar que México hizo un buen papel este año en el Festival de Cannes en su edición número 74, donde las cintas La Civil y Noche de Fuego; además de obtener reconocimientos en la categoría Un Certain Regard; (Una cierta mirada), gustaron, conmovieron y dejaron huella al jurado de Cannes como a su público.

De Noche de Fuego y la producción La trama basada en una niña que desaparece sin dejar rastro en un pueblo de la montaña, así como en tres amigas que crecen juntas y habitan las casas de los que han huido, ellas juegan a ser mujeres cuando nadie las ve.

Sin embargo, tienen que esconderse de todo, ya que los ecos oscuros de la violencia de su pueblo, se convierten en una amenaza ineludible.

Noche de Fuego es una película mexicana que retrata la vida de tres niñas que están a un paso de ser adolescentes mientras que viven en un pueblo en guerra, lo que lleva a sus familiares de las pequeñas, a esconderlas para que no se las lleven, así como también a transformar su imagen cortándoles su cabello y vistiéndolas como niños, todo para que estén más seguras en un país dolorosamente machista y violento.

Rodada en un pequeño poblado de la Sierra Gorda de Querétaro, el drama a veces lleno de acción es conmovedor en sus escenas, ya que las personas que viven en el pueblo, siempre están temerosas y las mujeres, principalmente las adolescentes, viven cada día asustadas de que las secuestren, violen o maten; por lo que sus familias, hacen escondites bajo la tierra para evitar que se lleven a las niñas y que además las conviertan en esclavas.

La cinta está basada en la novela Ladydi, escrita por Jennifer Clement con la dirección magistral y adaptación de Tatiana Huezo considerada una de las grandes promesas del actual cine mexicano, presentando en cada uno de sus trabajos, una conexión con sus historias que hablan de la vida real.

Esta es la tercera cinta que realiza Huezo con Pimienta Films, con quienes ha trabajado desde el 2009 y que en esta producción la acompañan Nicolás Celis, Jim Stark.

Mientras que la Producción Ejecutiva es de Maya Scherr-Willson, Co-producción: Michael Weber, Viola Fügen, Rachel Daisy Ellis, Jamal Zeinal-Zade, Dan Wechsler, Susan Rockefeller, Joslyn Barnes, Danny Glover, José Cohen Ovadia, Helmut Dosantos, Doris Hepp, Burkhard Althoff.

El casting fue de Graciela Miguel Villanueva y Natalia Beristain, el Diseño de vestuario de, Úrsula Schneider Núñez la edición de Miguel Schverdfinger, el diseño sonoro de Lena Esquenazi, la música original de Jacobo Lieberman and Leonardo Heiblum, el diseño de producción de Oscar Tello y la dirección de fotografía de Dariela Ludlow.

De los talentos

Tatiana Huezo cineasta y directora salvadoreña-mexicana egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), en donde ha impartido clases.

Tras terminar su licenciatura en el CCC, hizo una maestría en Documental de Creación en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

Su primer largometraje documental, El lugar más pequeño (2011), fue ganador del Ariel a Mejor Largometraje Documental y recorrió más de 50 festivales alrededor del mundo, recibiendo premios en festivales nacionales e internacional como el Festival Internacional de Cine de Morelia, el Visions du Réel de Suiza, el FIC de Mar del Plata, y el Festival Internacional de Cine Documental de Corea DMZ.

Años después vino Tempestad (2016), una historia de dos mujeres que se enfrentan a la impunidad y la violencia en México, la cual formó parte de la Selección Oficial del 14º FIC Morelia, tuvo su premiere en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), recibió una mención especial dentro de la categoría del premio Caligari y ganó el Premio Fénix del cine iberoamericano 2016 como Mejor Documental.

La película ha participado en diversos festivales nacionales e internacionales y obtenido reconocimientos como el Tim Hetherington en el Sheffield Doc Fest, Inglaterra; el Premio a Mejor Documental en la edición 20 del Festival de Cine de Lima,Perú; el Premio del Jurado Joven en la plataforma mexicana en el Riviera Maya Film Festival, México; y el premio ARRI Amira en DOK.Fest Munich, Alemania. Mayra Batalla, protagonista de la cinta, estudió la licenciatura en actuación en La Casa del Teatro.

Posteriormente viajó a París, Francia, para estudiar una especialización en performance vocal con técnica Roy Hart y teatro coreográfico en Panthéâtre.

Ha participado en diversas obras de teatro, tales como: Bárbara Gandiaga, Las cosas simples, Ángeles en América, Si una noche o algo así, La viuda astuta y la más reciente En la mira en Microteatro.

Ha actuado en numerosos cortometrajes y largometrajes tales como: Partes usadas y Las horas muertas, de Aarón Fernández; El sueño mexicano, de María del Pilar Montero, Cásese quien pueda, de Marco Polo Constandse, Vive por mí, del director español Chema de la Peña, La carga de Alan Jonsson y ¿Qué culpa tiene el niño? En series: Los Minondo, Pacientes, Kipatla, Crónica de castas y La Sombra del Ángel.

Recientemente en La Bandida, Rosario Tijeras, El Secreto de Selena y Tijuana. Jennifer Clement poeta y narradora nacida en Greenwich, Connecticut el 23 de abril de 1960. Egresada de la New York University donde se certificó en Letras Inglesas y Antropología, Letras Francesas en París.

Actualmente es presidente de PEN International y previamente de PEN México (2009-2012). Ha sido directora y fundadora de la Semana de Poesía de San Miguel de Allende por la cual recibió la beca de Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos. Ha sido miembro de la SNCA y colaboradora en diversas revistas, entre ellas La revista X, Nexos, Poetry London, The London Times, The Nation, entre otras.

Ganadora del Canongate Prize for New Writing del Reino Unido por su obra A Salamander Child; becaria de John Guggenheim Memorial Fundation en 2016; ganadora del premio Sara Curry Humanitarian Award en 2014; ganadora del premio Gran Prix des Kectrices Lyceenes de ELLE 2015, otorgado por Elle Magazine, el Ministerio Francés de Educación y Maison des Écrivains et de la littérature, por su obra Prayers for the stolen.

Parte de su obra ha sido incluida en las antologías Noise of Dreams/Ruido de sueños (1995), The Best of the American Voice (1998), Verse and Universe (1998).