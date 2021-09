Dos grandes, dos generaciones, cada una con su estilo y su propio público, ambas están presentando sus recientes producciones discográficas.

Diana Ross ofrece su esperado álbum “Thank You”, mientras que Lady Gaga hace una reinvención de su sexto álbum de estudio “Dawn of Chromatica”.

De Diana Ross y Thank You

Considerada una de las mejores voces de todos los tiempos, la artista vuelve a la carga con su nuevo álbum “Thank You”, del cual ya se han desprendido algunos sencillos entre estos el más reciente “If the World Just Danced”, un tema que recuerda los viejos tiempos de la cantante, ya que con esta canción pone a todos a bailar.

En cuanto a la producción, Thank You, es un álbum lleno de tantas canciones increíbles que se lanzarán de manera oficial el próximo 5 de noviembre a través de Decca Records, un material esperado por los fans de Diana Ross, una artista que ha definido una generación de música y cultura popular y ha tocado el corazón de la humanidad. Se le ha llamado pionera, líder, icono y leyenda, lo cierto es que Diana Ross sigue tan vigente como siempre.

Thank You, es un material donde Diana Ross coescribió, seleccionó y cuido cada canción de este disco con un mensaje de agradecimiento especial a su fiel público de tantos años, pero también para esas nuevas generaciones.

El álbum ya puede ser pre ordenado y este contiene 13 canciones: Thank You, If the World Just Danced, All Is Well, In Your Heart, Just In Case, The Answers Always Love, Let’s Do It, I Still Believe, Count On Me, Tomorrow, Beautiful Love, Time To Call, Come Together.

De Lady Gaga y Dawn of Chromatica

Dawn of Chromatica, es una reinvención del sexto álbum de estudio de Lady Gaga, titulado Chromatica, un material con el que la artista invita a bailar en celebración de los artistas jóvenes de todo el mundo.

"Artistas que ven el mundo, sienten el mundo y ponen ese sentimiento en algo más grande que todos nosotros: la música”, declaró Lady Gaga.

El álbum es una producción ejecutiva de BloodPop y presenta nuevas colaboraciones y remezclas de las canciones Chromatica por parte de AG Cook, Arca, Ashnikko, Bree Runway, Charli XCX, Chester Lockhart, Clarence Clarity, COUCOU CHLOE, Dorian Electra, Doss, Jimmy Edgar, Lil Texas, LSDXOXO, Mood Killer, Mura Masa, Pabllo Vittar, Planningtorock, Rina Sawayama y Shygirl.

Hay que decir que la selección de artistas que colaboran en este álbum, fue porque se preguntó públicamente a los fanáticos a quién les gustaría ver en este proyecto.

En cuanto a los temas estos son en total 14: Alice (LSDXOXO Remix), Stupid Love (COUCOU CHLOE Remix), Rain on Me” (with Ariana Grande) (Arca Remix), Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity Remix), Fun Tonight (Pabllo Vittar Remix), 911 (Charli XCX & A. G. Cook Remix), Plastic Doll (Ashnikko Remix), Sour Candy (with BLACKPINK) (Shygirl & Mura Masa Remix), Enigma (Doss Remix), Replay (Dorian Electra Remix), Sine From Above (with Elton John), (Chester Lockhart, Mood Killer & Lil Texas Remix) 1000 Doves (Planningtorock Remix), Babylon (Bree Runway & Jimmy Edgar Remix, Babylon (Haus Labs Version).