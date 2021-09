El día de ayer se anunció la lista oficial de nominados a los premios Latin Grammy en su edición número 22, donde se premian 53 categorías.

Este año se llevará a cabo el 18 de noviembre y serán transmitido en vivo a través de la cadena Univisión desde el MGM Grand Garden Arena de la Ciudad de Las Vegas.

Como cada año, entre los nominados, encontraremos artistas de trayectoria, pero también nuevos valores, de ahí que se destaque que Camilo, el cantautor colombiano, encabeza la lista con 10 nominaciones en las categorías más importantes.

También se destaca que Juan Luis Guerra, llega a la cifra de 40 nominaciones en su carrera. Otros nominados son Tangana con 5 y Bad Bunny y Pablo Alborán con 4 nominaciones cada uno.

Las mujeres tienen un rol protagónico, 11 de ellas aparecen nominadas en cuatro categorías principales: grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor nuevo artista.

Entre las nominadas están Paula Arenas, Evaluna Montaner, Nana Caymmi, Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Paloma Mami, María Becerra, María Elisa Ayerbe.

De los nominados

La Academia Latina de la Grabación ayer martes, durante la presentación oficial de las nominaciones a través de sus redes sociales dio a conocer la lista de artistas que compiten este año, así como algunos cambios entre estos la centralización de cuatro eventos que reconocen al galardonado o al premiado.

Es decir, los premios especiales, la persona del año, la premier y la ceremonia televisada.

Esos cuatro van a ser en vivo y con público donde incluso se ve la posibilidad de vender entradas.

En cuanto a las nominaciones algunas son:

Grabación del año

Si hubieras querido - Pablo Alborán

Todo de ti - Rauw Alejandro

Un amor eterno (versión balada), Marc Anthony

A tu lado, Paula Arenas Bohemio, Andrés Calamaro y Julio Iglesias

Vida de rico, Camilo

Suéltame Bogotá, Diamante Eléctrico

Amén, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner

Dios así lo quiso, Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra

Te olvidaste, C. Tangana y Omar Apollo

Talvez, Caetano Veloso y Tom Veloso

Álbum del año

Vértigo, Pablo Alborán

Mis amores, Paula Arenas

El último tour del mundo, Bad Bunny

Salswing!, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mis manos, Camilo

Nana, Tom, Vinicus, Nana Caymmi

Privé, Juan Luis Guerra

"Origen” Juanes

Un canto por México, Vol 2” Natalia Lafourcade

El Madrileño, C. Tangana

Canción del año

A tu lado, Paula Arenas

A veces, Diamante Eléctrico

Agua, J Balvin

Canción Bonita, Carlos Vives y Ricky Martin

Dios así lo quiso, Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra

Hawái, Maluma

Mi guitarra, Javier Limón, Juan Luis Guerra y Nella

Que se sepa nuestro amor, Mon Laferte y Alejandro Fernández

Si hubieras querido, Pablo Alborán

Todo de ti, Rauw Alejandro

Vida de rico, Camilo

Mejor nuevo artista

Giulia Be

María Becerra

Bizarrap

Boza

Zoe Gotusso

Humbe

Rita Indiana

Lasso

Paloma Mami

Marco Mares

Juliana Velásquez

Mejor álbum vocal pop tradicional

Vértigo, Pablo Alborán

Mis amores, Paula Arenas

Privé, Juan Luis Guerra

Doce margaritas, Nella

Atlántico a pie, Diego Torres

Mejor álbum de música urbana

Goldo Funky, Akapellah

El último tour del mundo, Bad Bunny

Monarca, Eladio Carrion

ENOC, Ozuna

Lyke Myke & Myke Towers

Mejor álbum de rock

Curso de levitación intensivo, Bunbury

Control;, Caramelos de Cianuro

Los Mesoneros live desde Pangea, Los Mesoneros

Luz, No Te Va A Gustar

El pozo brillante, Vicentico

Mejor álbum pop/rock

Mira lo que me hiciste hacer, Diamante Eléctrico

Mis grandes éxitos, Adan Jodorowsky & The French Kiss

Origen, Juanes

V.E.H.N, Love of Lesbian

El reflejo, Rayos Laser

Mejor álbum de música alternativa

Kick, Arca

Tropiplop, Aterciopelados

Cabra, Cabra

Un segundo MTV Unplugged, Café Tacvba

Calambre, Nathy Peluso

Mejor álbum de música de banda

Concierto mundial digital live, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

Vivir la vida, Banda Los Recoditos

Sin miedo al éxito, Banda Los Sebastianes

Llegando al rancho, Joss Favela

Nos divertimos logrando lo imposible, Grupo Firme

Mejor álbum cantautor

Alemorología, AleMor

Mendó, Alex Cuba

SEIS, Mon Laferte

Mañana te escribo otra canción, Covi Quitana

El árbol y el bosque, Rozalén

Productor del año

Alizzz

Edgar Barrera

Bizarrap

Marcos Sánchez

Dan Warner