Luego de estar 13 años bajo la tutela de su padre, Britney Spears finalmente fue “liberada” por una jueza en el condado de Los Ángeles, Estados Unidos.

Este viernes por la tarde, Brenda Penny, jueza de la Corte Superior finalmente aceptó la petición de Britney durante una audiencia judicial, en la que Jamie Spears, padre de la artista, finalmente perdió el control de su vida personal y profesional.

Cabe destacar que un mes antes, se había suspendido la tutela del progenitor de la cantante, la cual ejercía desde el año 2008. Como su tutor, Jamie tenía total libertad de tomar decisiones sobre el patrimonio de su hija.

La estrella pop se encontraba luchando contra dicha tutela desde el verano de este año, a tal grado que llegó a adquirir los servicios del abogado Matthew Rosengart, quien es el responsable en gran medida, de que se haya logrado darle fin al dominio del padre de Britney.

La alegría de la artista internacional no se hizo esperar, y a través de su cuenta oficial de Twitter agradeció a sus fans por el apoyo e interés brindados durante todo el tortuoso proceso.

Con información de CNN en español.

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney



🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L