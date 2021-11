De regreso una vez más a escenarios poblanos, llega el musical homenaje al grupo español Mecano, “Hoy no me puedo levantar”, el cual se presentará para deleite de los seguidores, el sábado 11 de diciembre a las 21:00 horas en el Auditorio Metropolitano, teniendo en su cuadro principal a María León y Yahir Othón acompañados de un gran elenco, quienes protagonizan esta puesta en escena que ha sido todo un éxito en los países de habla hispana.

Recordando

Un musical que nació para quedarse es sin duda “Hoy no me puedo levantar”, espectáculo que debido al éxito que ha tenido en sus diferentes temporadas en México, ha sufrido varios cambios de elenco.

Entre estos se contó con las participaciones de Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, Mario Sepúlveda, Daniel Figueroa, Belinda, Roger González, Alan Estrada, Marcela Guirado, Rogelio Suárez, María León, Diego Amozorrutia, Melissa Barrera, Vince Miranda, Regina Blandón, Erika Hau, Alan Martín, Rubén Cerda, Mar Contreras, José Manuel Figueroa entre otros, así como invitados sorpresa.

Importante decir, que algunos de los mencionados, han repetido temporadas e incluso han participado en diferentes personajes.

La obra como tal se estrenó el 7 de abril en 2005 en el Teatro Rialto de Madrid, España y un año después, se realizó la producción mexicana, que ha tenido como sedes el Teatro Aldama y el Centro Cultural Telmex, destacando que casi siempre, tiene boletos agotados en sus funciones, así como en las distintas giras.

Del musical y talentos

El musical escrito por David Serrano, es producido por Alejandro Gou, tiene como plato fuerte la música y letra en las canciones de los hermanos José María y Nacho Cano, integrantes del afamado grupo español Mecano, quien junto con su tercer elemento Ana Torroja, se hicieran famosos en la década de los 80´s.

El montaje en general dura aproximadamente tres horas y está construido con los temas más emblemáticos del desaparecido grupo Mecano el cual narra la historia de amor y amistad entre “Mario” y “Colate”, un par de amigos que viven en un pequeño pueblo situado en la década de los 80`s, ambos amigos comparten un mismo sueño, viajar a Madrid para formar un grupo musical.

A su llegada a la ciudad madrileña todo se les complica no tienen dinero, trabajo y lo peor ninguna disquera está interesada por ellos y su grupo “Luna”, más esto no impide que poco a poco vayan saliendo adelante.

Así, acompañados de amigos, las aventuras y el romance estarán a flor de piel, girando muchas de las escenas en el bar 33 lugar donde conocerán a “María”, siendo casi 30 artistas en escena.

La obra cuenta con una evolución, pero esto no interviene en el guion original, solo se actualizan diálogos, ya que además de la historia central se podrá ver también temas como la pérdida de la inocencia, la inmadurez, drogas, libertad sexual, el sida y homosexualidad entre otros, rememorando una época social de sueños, donde la música fue uno de los elementos y factores más importantes de la década de los 80`s, destacando el rock en español, el pop y el breakdance.

De esta manera, actores, cantantes, bailarines y músicos en vivo, crean una espectacular producción, donde aunado a la escenografía, vestuario y ambiente revivirán la década de los 80´s mediante la música de Mecano en esta singular gira de “Hoy no me puedo levantar”.

De la Música

Algunos de los números musicales que se podrán disfrutar en escena son: Hoy no me puedo levantar, Maquillaje, Por la cara, Cruz de navajas, No hay marcha a Nueva York, Me cuesta tanto olvidarte, La fuerza del destino, Barco a Venus, 7 de septiembre, Hawai-Bombay, Mujer contra mujer, Los amantes, Me colé en una fiesta, Salvador Dalí, Hijo de la luna, El fallo positivo, No es serio este cementerio. Además: Aire, Ay que pesado, Perdido en mi habitación, por mencionar algunos temas de la gran variedad y cantidad de éxitos que hizo Mecano principalmente en la década de los 80`s.