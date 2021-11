Siguiendo su exitosa trayectoria, el cantante, actor y modelo mexicano Carlos Rivera, está lanzando su nuevo sencillo, perteneciente a su disco “Leyendas”, el cual es una nueva colaboración con el cantautor español Miguel Bosé, uniendo sus voces, talentos y estilos con la nueva versión de la canción “Nada Particular” que estrenará Bosé en 1993.

Recordando

La realización de “Leyendas” fue de dos formas; algunos artistas grabaron los temas de forma presencial al lado de Carlos Rivera y otros grabaron a la distancia debido a la pandemia.

“Leyendas”, es un material tributo a las Leyendas de la Música Latina, del cual ya se han desprendido varios cortes. En este disco Rivera le canta al amor, a la música que llega al corazón y para este proyecto eligió homenajear a las grandes figuras que han regalado música para toda la vida.

Como primer sencillo, escogió el también actor un clásico de José Luis Perales, “Un Velero Llamado Libertad”.

Como sencillo de salida Rivera escogió “Todavía”, uno de los últimos tracks grabados por el maestro Armando Manzanero, primer artista en sumarse al ambicioso proyecto Leyendas, otro sencillo fue “Agárrense de las Manos” en compañía de José Luis Rodríguez El Puma.

En “Leyendas”, se encuentran temas de artistas que ya no están físicamente, pero que gracias a sus herederos hacen su aparición en este disco, como lo son José José con “Amor Amor”, Mercedes Sosa con “Himno de Mi Corazón”, Camilo Sesto con “Algo de Mí”, Juan Gabriel con “Yo No Sé Qué Me Pasó”, Rocío Dúrcal con “Amor Eterno” y Armando Manzanero con “Todavía”.

En cuanto a los temas que integran este material estos son:

Un Velero Llamado Libertad feat José Luis Perales. Un Millón de Amigos feat Roberto Carlos. Estar Enamorado feat Raphael. Amor Amor feat José José. Todavía feat Armando Manzanero. Agárrense de las Manos feat José Luis Rodríguez “El Puma”. Puedes Llegar feat Gloria Estefan. Amor Eterno feat Rocío Dúrcal. Tú De Qué Vas feat Franco de Vita. Lágrimas Negras feat Omara Portuondo. Himno de Mi Corazón feat Mercedes Sosa. La Belleza feat Luis Eduardo Aute. Algo De Mí feat Camilo Sesto. Yo No Sé Qué Me Pasó feat Juan Gabriel.

En total, 14 bellas canciones, donde Carlos hace dueto con sus intérpretes originales.

De Nada Particular

Además de los mencionados, para Carlos fue una gran ilusión incluir en el proyecto de “Leyendas” a Miguel Bosé, a quien admira demasiado, por lo que Carlos Rivera reveló, que pudo cumplir uno de sus más grandes sueños al grabar su propia versión de “Nada Particular” junto al mismo Miguel Bosé.

Con motivo de este lanzamiento Carlos dijo que la admiración por la trayectoria de Miguel Bosé no es solo musical. Con una notable emoción en la cara, el cantante y actor cuenta cómo la carrera dancística de Bosé sirvió de inspiración para sus primeros pasos en el teatro musical.

“Nada Particular” cuenta con un video teatral que incluye una orquesta de cámara, bailarines y una extraordinaria escenografía, volviendo a sorprender por los altos estándares artísticos de Carlos Rivera.

Grabado en las instalaciones vacías del Auditorio Nacional el video llena de emoción a todos los que ya esperan el regreso del cantante a los escenarios mexicanos, con su muy esperado show de cierre de Guerra Tour el 3 de diciembre en la Arena CDMX, donde contará con grandes artistas invitados, además, también en diciembre participará en Las Mañanitas de la Virgen y dejará concluida su participación en “Quién es la Máscara”, para dedicarse de lleno a su nueva faceta de productor en el musical “José el soñador” donde también será el protagónico.

De su carrera

Carlos Rivera, nacido en Huamantla, Tlaxcala, fue el ganador del reality de televisión de TV Azteca “La Academia”, tercera generación del 2004.

A partir de ese momento demostró su talento, empezando por su potente voz y estilo que conquistó los escenarios donde se presentaba.

Después de firmar en el 2005 para la Sony Music, su casa disquera, uno de sus más grandes saltos se da en el 2006, con su incursión al teatro musical, género que es una de sus pasiones. Entre sus trabajos están: Bésame mucho, La Bella y la Bestia, Mamma Mía y El Rey León.

Actualmente Rivera, es el intérprete más fuerte de México. Su disco “Guerra” de 12 canciones más un DVD, ha sido todo un éxito teniendo varios sencillos colocados.

En 2020 lanzó el tema “Perdiendo la cabeza” con Becky G y Pedro Capó que ha recolectado discos de Oro en Argentina, Centro América, Colombia y España, además de discos de Platino en Perú y EE.UU.

Lanzó también el tema “Ya Pasará”, su EP “Si Fuera Mía”, un disco de vinil y su canción mariachi junto a Maluma “100 Años” así como la versión con Calibre 50. Y este 2021 lo inició con todo lanzando su documental y álbum en vivo Crónicas de una Guerra.