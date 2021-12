Para los amantes de la década de los 80´s y el público en general, dos grupos emblemáticos y queridos llegan en concierto, Pandora y Flans que se unen en “Inesperado Tour”.

La cita para este evento será el viernes 6 de mayo de 2022 en punto de las 21:00 horas en el Auditorio GNP Seguros (Antes Acrópolis).

Del concierto y la gira

Durante la década de los 80´s, así como principios de los 90´s, Flans y Pandora siempre se vieron como grupos rivales, la realidad nunca fue así y ahora quedará más que demostrado en la primera gira juntas en “Inesperado Tour”, el concierto que llegará a las principales ciudades del país y resto del continente.

En Puebla, será el viernes 6 de mayo, a las 21:00 horas, cuando las cantantes Isabel Lascurain, Fernanda Meade y Mayte Lascurain (Pandora) y Mimí e Ilse (Flans), se presenten en el Auditorio GNP Seguros (Antes Acrópolis), como parte de los festejos por el Día de las Madres.

Con dos carreras consolidadas en todo el continente, queridas de norte a sur de América, su música ha llegado a Europa, cada agrupación con su estilo definido y su público, es como se reúnen, para arrancar con una gira donde se les puede notar que la rivalidad no existe, solo existe armonía, profesionalismo y amistad.

Para su presentación de Puebla, cantarán las agrupaciones tanto juntas como por separado y realizarán un recorrido por clásicos como “Las Mil y Una Noches”, “Cómo Te Va, Mi Amor”, "No controles y "Como una mariposa", “Bazar”, “Alma Gemela”.

No pueden faltar otros clásicos como: Ni tu ni yo, Solo él y yo, Cinco minutos, Mi hombre, Mátame muy suavemente, De mil maneras, Horas, Cuando no estás conmigo, Para escribir tu nombre, Sólo le pido a Dios por parte de Pandora.

Por parte de Flans no pueden faltar Hoy por ti, Veinte millas, Tímido, Me gusta ser sonrisa, Me enamore de un fan, Corre corre, Luz y sombra, Físico, Ay amor, Tiraré, El mosquito bilingüe, Desde la trinchera, por mencionar algunos de sus éxitos como agrupación.

Cabe decir que el tour ya comenzó el pasado 26 de noviembre en la Arena Monterrey, con una duración de dos horas, donde Pandora cantó temas de Flans, para posteriormente, Flans subió al escenario a cantar temas de Pandora; se les vieron juntas compartir el mismo escenario, lleno de luces, pantallas gigantes, músicos y cambios de vestuarios.

Después estuvieron en Tijuana el 6 de noviembre; Gómez Palacio Durango el 13 de noviembre, entre otras ciudades del país.

“Inesperado Tour”, se presentó el 11 de diciembre en Quito, Ecuador con localidades agotadas; el 12 de febrero de 2022 estarán en Morelia, Michoacán, mientras que en el Auditorio Nacional el 3 de marzo.

Para el 29 de abril regresan a la Arena Monterrey, mientras que el 6 de mayo será en el Auditorio GNP de Puebla; posteriormente visitarán otras ciudades de nuestro país, para después continuar por Estados Unidos y el resto del Continente Americano.

El comunicado

Es importante decir, que quienes adquirieron boletos para “Juntitas Tour” de Yuri y Pandora, serán válidos para “Inesperado Tour”, a la misma hora, en el mismo lugar, pero con fecha del 6 de mayo del 2022, .

Desafortunadamente por causas de fuerza mayor, Yuri tuvo que abandonar el tour.

De las artistas

Pandora con más de 30 años de trayectoria, el grupo ha tenido diferentes etapas de evolución. El trio se dio a conocer en 1985 en el programa Siempre en Domingo, donde lanzan su primer tema oficial Como te va mi amor de la autoría de Hernaldo Zúñiga.

Su discografía tiene materiales inéditos, de homenaje, en vivo y recopilados entre estos: Pandora, Huellas, Razones, Con amor eterno Vol. 1 y 2, Pandora en vivo, En carne viva, En el camino, Pandora 30.

Pandora, integrado por Isabel y Mayte Lascurain junto con su prima Fernanda Meade, no siempre estuvieron en los escenarios, llegaron a tener recesos, así como también hubo una época donde Fernanda salió del grupo y entró en su lugar Liliana Abaroa.

Flans, con más de 30 años de carrera artística, Flans, nacidas en la década de los 80´s, siempre se distinguieron además de sus canciones, por sus coreografías y su peculiar imagen que era distintiva por sus vestuarios siempre modernos.

Al igual que muchos grupos, tuvieron separaciones y reencuentros, esto último las ha llevado a realizar varios.

Dentro de sus producciones musicales como Trío se encuentran, Flans (1985), 20 millas (1986), Luz y sombra (1987), Alma gemela (1988), Cuéntamelo Dum Dum (1989), Adiós (1990), Hadas (1999), IIM (2002), Flans historia (2004), Primera Fila (2014).